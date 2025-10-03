El 29 de septiembre de 2024, Colombia se estremeció con la noticia del asesinato de la niña Sofía Delgado, de 12 años, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Un año después, su familia, compañeros de estudio y la comunidad se unieron para rendirle homenaje y reiterar el rechazo a los feminicidios y desapariciones en el país.

Lea más: Venezuela confirma despliegue para combatir a al ELN y disidencias de las FARC

La tragedia, que tuvo como responsable a Brayan Campo (ya condenado a 58 años de prisión), dejó una herida imborrable en su hogar y en el corregimiento de Villagorgona, donde la menor vivía con su familia.

Leidy Zúñiga, madre de Sofía, compartió un emotivo mensaje en su perfil de Facebook para recordar a su hija. “A ti, hija, gracias por elegirnos como tus padres”, añadió diciendo en “en otra vida sé que nos encontraremos, me aferro a la esperanza”, escribió junto a un video con fotos de la niña.

La mujer expresó que la ausencia de Sofía ha marcado para siempre la vida de su familia, “tu recuerdo siempre estará en nuestra memoria. Esta fecha marcó con tanto dolor nuestras vidas para siempre. Te amamos, mi ángel bello”, concluyó.

El colegio Inmaculada Concepción, donde estudiaba la menor, realizó una misa en su honor con la participación de estudiantes, familiares y miembros de la Policía Nacional. Posteriormente, en el parque del municipio se llevó a cabo otro acto de conmemoración, un mural con el rostro de Sofía fue el telón de fondo de cantos de alabanza que acompañaron el encuentro ciudadano.

Los asistentes no solo recordaron a la niña, sino que también alzaron su voz contra la violencia de género y los feminicidios que siguen golpeando a las familias colombianas.

Facebook: Inmaculada Concepción Villagorgona El colegio Inmaculada Concepción, donde estudiaba la niña, realizó una misa en su honor.

El responsable del crimen, Brayan Campo, fue hallado culpable tras comprobarse su autoría en el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en un cañaduzal tras su desaparición. La condena de 58 años de cárcel busca garantizar que no vuelva a poner en riesgo la vida de más niñas en el país.

Facebook El confeso feminicida de Sofía Delgado enfrenta un proceso por abuso sexual de otra menor en 2018.

Mientras tanto, la madre de Sofía se ha convertido en una voz activa en la búsqueda de mujeres desaparecidas, apoyando desde sus redes sociales a familias que atraviesan el mismo drama que ella sufrió hace un año.