Brayan Campo, asesino de la niña de 12 años Sofía Delgado, paga su condena de 58 años en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Un año después del crimen, ocurrido en septiembre de 2024, Evelyn Rodas, exesposa del hombre, reapareció en una entrevista para contar nuevos detalles del caso.

En una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva, Rodas aseguró que no tuvo nada que ver con el crimen de Sofía y que incluso fue pieza clave en la captura de Brayan, ya que este iba a huir del país.

“Mucha gente dirá: ‘Es que ella no ayudó en nada’. Pero realmente si yo no lo hago venir a él, no lo capturan. Incluso, hubo una oportunidad en la que me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí en la cárcel’. Me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí, porque esa gente no hizo nada. Si usted no me llama y me dice lo que me dijo, yo no vuelvo’”, confesó Evelyn.

También aseveró que para ella ha sido muy duro aceptar que estuvo conviviendo tantos años al lado de un “monstruo”.

“Yo decía: ‘¿Cómo pude vivir con una persona así todo este tiempo?’ Viví con un asesino y claro, eso empezaba a consumirme. Yo empezaba a dejar de comer, de dormir, por todo eso. Porque ni siquiera en mi hija pensaba cuando todo esto sucedía”, apuntó Rodas en Conducta Delictiva.

Agregó: “Simplemente, quería acabar con esto y que todo parara y ya. Porque yo decía: ‘Los días pasan y yo sigo despierta y las cosas no cambian’. Entonces, ya llegó un punto en el que yo traté de suicidarme. Y ya después, en medio de una llamada, mencionaron el nombre de mi hija y yo dije: ‘No puedo más, yo necesito ayuda porque ¿quién va a cuidar de mi hija?’; y mi pensar solamente era como licor".

Hay que recordar que recientemente, por medio de una publicación, Leidy Zúñiga, madre de Sofía, le pidió a Brayan que no mencionara por ningún motivo el nombre de su hija.

“Lo primero que les dije a los que iban a entrevistar a este tipo, que no quería que nombraran el nombre de mi hija y este tipejo es lo primero que hizo. Si algún familiar está leyendo esto, que no mencioné el nombre de mi hija, ni para bien, ni para mal. Primero, por respeto a la familia, y segundo, por respeto a la memoria de Sofía. Él no tiene ningún derecho de mencionarla. Mentiroso, desgraciado, qué más se le puede decir a este cínico y que el perdón que se lo pida a Dios, primeramente”, publicó la madre de Sofía tras conocer que Campo iba a ser entrevistado.