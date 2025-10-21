Brayan Campo, quien paga una condena de 58 años de prisión por la desaparición forzada y el feminicidio de la menor Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una plantación de caña de azúcar en octubre de 2024, fue relacionado con otros crímenes de niñas en Cauca y Valle del Cauca tras declaraciones de Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como ‘El Monstruo de la Soga’, en el videopódcast ‘Más Allá del Silencio’, conducido por el periodista Rafael Poveda.

Redes sociales Sofía Delgado, niña víctima de feminicidio en Valle del Cauca.

Ramírez Maestre, quien cumple una condena por más de 30 homicidios en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, relató que durante un juego de parqué en el patio seis de la prisión Brayan Campo admitió haber asesinado a varias jóvenes, y habría reconocido específicamente un crimen en Villa Rica, asegurando que lo hacía “por placer”.

“Ese muchacho nos contó cómo había sido la muerte de esa niña y que él había participado o había asesinado varias jóvenes o varias niños, niñas más que todo, en el Valle del Cauca, que él lo disfrutaba, lo hacía por placer”, dijo Ramírez.

Uno de los crímenes que Campo habría reconocido es el de Erika Julio Sepúlveda, una joven de 16 años hallada sin vida junto a su amiga Tatiana Trujillo en un cañaduzal de Villa Rica, Cauca, en agosto de 2022.

Según el testigo, Campo mencionó el nombre de Erika y el lugar del crimen mientras recordaba cómo se movía por la zona transportando materiales para una ferretería que tenía en la región.

“Se escuchó claro que dijo que él tenía muchos otros casos más allá en Cali, en el Valle, con otras niñas, otras jóvenes. Y entre esas se me quedó grabado el nombre de una que se llama Erika Sepúlveda”, aseguró.

Brayan Campo niega autoría en crimen de Erika Sepúlveda

Tras más de un mes de aquella declaración de ‘El Monstruo de la Soga’, Brayan Campo se refirió a la acusación desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde fue trasladado.

En el pódcast ‘Conducta delictiva’, Campo negó haber asesinado a Erika Sepúlveda y aseguró que durante su reclusión en La Tramacúa nunca habló con ‘El Monstruo de la Soga’.

“Yo nunca tuve ninguna amistad con él porque ese señor era ya como de edad y yo siempre mantenía era con personas de mi edad”, sostuvo.

Agregó que la “falsa” versión de Luis Gregorio Ramírez Maestre tiene inconsistencias en el factor tiempo.

“Ahí se le cayó la mentira, porque yo en junio ya estaba acá. A mí me trasladaron en mayo a esta cárcel (Cómbita); yo me vine a dar cuenta de ese caso (el de Erika Sepúlveda) ahora cuando ese señor hizo la entrevista y la verdad no tengo conocimiento sobre el porqué. Uno saca la hipótesis de que por ganar fama, o de pronto ganar dinero a través de esa fama“, consideró Campo.

“Si no creen en mis palabras, busquen en la Fiscalía, en la Policía, si hay alguna investigación sobre eso. Y si hay una investigación que vengan y me pregunten que yo estoy abierto a responderles. O que miren las cámaras para ver si yo salgo ese día en Jamundí. Porque yo creo que si fue en Jamundí o Villa Rica, tiene que haber cámaras por ahí”, añadió.