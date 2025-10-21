Estefanía Restrepo Valencia, popular en redes sociales como ‘La Traviesa’, murió el pasado viernes 17 de octubre en un confuso hecho ocurrido en el sur del Valle de Aburrá, Antioquia.

“Ratificaron compromiso de mejorar las estrategias de lucha antidrogas”: Cancillería sobre reunión de Petro con McNamara

Petro dice que no contestará carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Uno ha sido condenado por la justicia”

Petro se reunió con McNamara en la Casa de Nariño para hablar de “razones oficiales” de la Administración Trump

La joven creadora de contenido acumulaba más de 200.000 seguidores en Facebook y 28 mil en TikTok, por sus videos de humor.

De acuerdo con los primeros reportes, la influencer fue trasladada con vida a la Clínica Las Vegas, en Medellín, pero murió pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas provocadas con arma blanca.

Instagram la.traviesaa_ ‘La Traviesa’ hacía videos de humor

¿Qué le pasó a ‘La Traviesa’?

Según el testimonio de su pareja, ambos se desplazaban en un vehículo por la vía que conecta Medellín con Caldas, en el sector conocido como ‘La Y’, cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta.

Los presuntos delincuentes habrían intentado robarles, y ante la negativa, agredieron a Restrepo y a su acompañante, quien resultó herido en un brazo.

Las autoridades recolectaron evidencias en el lugar del ataque, revisaron cámaras de seguridad y confiscaron los teléfonos de la víctima y su pareja para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, el padre de Estefanía manifestó su escepticismo frente a esta versión. En declaraciones para Teleantioquia Noticias, aseguró que no hubo robo, pues su hija conservaba sus pertenencias de valor.

Rescatan a ciudadano extranjero que llevaba una semana secuestrado por ‘Los Comapán’ en Cauca

“Dicen que los abordaron dos muchachos en una moto para robarlos y que, en medio del forcejeo, le pegaron una puñalada a mi hija, pero no se llevaron absolutamente nada. Ella todavía tenía su cadena, sus anillos y su celular”, expresó.

Un amigo cercano también reveló que momentos antes del ataque habló con Estefanía por teléfono y la escuchó llorando, mientras se oía la voz alterada de un hombre en el fondo, lo que añade más dudas al caso.

Asimismo, las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes, mientras familiares, amigos y seguidores exigen justicia.