El presidente Gustavo Petro señaló que no va a responder la carta conjunta que este lunes publicaron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, en la que le exigieron definir su relación con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos de ser el jefe de una organización criminal transnacional llamada Cartel de los Soles.

“Por respeto a la juez y a la justicia de Colombia, esta carta no debe ser contestada”, indicó Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

Sostuvo el jefe de Estado que los expresidentes que firmaron la carta tienen graves señalamientos por nexos con “uno de los negocios más grandes de Colombia”, al parecer en referencia al narcotráfico.

Además, recordó la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos.

“Dos expresidentes del que se tienen sospechas de vínculos con uno de los negocios más grandes de Colombia, y dos: porque uno ha sido condenado y paga condena por la justicia”, escribió Petro.

En la misiva, Uribe (2002-2010) y Pastrana (1998-2002), ambos fuertes críticos de Petro, se pronunciaron sobre la crisis diplomática con Estados Unidos a causa de nuevos roces entre el mandatario colombiano y el estadounidense, Donald Trump.

“Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia (…) demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros", dice la carta.

Petro ha dicho varias veces que el Cartel de los Soles —un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos— no existe y, asegura que las acciones que se le adjudican son llevadas a cabo por lo que ha denominado la ‘junta del narcotráfico’.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar vinculado al Cartel de los Soles, y para combatir el narcotráfico ordenó un despliegue militar en el Caribe y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del chavista.

Por otro lado, los exmandatarios exigieron “serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis (con Estados Unidos) que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”.

En este contexto, Petro llamó este lunes a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas de Petro al hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y la suspensión de la ayuda financiera de Washington al país.

El llamado a consultas se produce en un momento de tensión por las diferencias entre Petro y Trump con respecto a la política antidrogas de Estados Unidos, y principalmente por el despliegue militar de ese país en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

Como parte de esa operación han sido hundidas al menos siete embarcaciones en las cuales han muerto unas 30 personas, algunas de las cuales eran colombianas, según Petro, quien acusó a Estados Unidos de “asesinato” por la muerte de un pescador.

El domingo Trump anunció en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.