Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana le exigieron en una carta conjunta al presidente Gustavo Petro definir su relación con el jefe del Cartel de los Soles y presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esto luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalara a Petro como un “líder de las drogas ilícitas”.

“Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia y abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político”, se lee.

Así mismo, agregaron los exmandatarios, “exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”.