El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó este lunes el rescate de un ciudadano hondureño que estaba secuestrado por un el grupo delincuencial ‘Los Comapán’ en zona rural del departamente del Cauca.

El extranjero, identificado como Abner Enrique Zapata Rosales, había sido secuestrado el pasado 13 de octubre tras llegar al país procedente de Comayagua, Honduras.

Su visita a Colombia tenía como objetivo “generar movimiento migratorio como parte del trámite para obtener la visa estadounidense”, detalló el director del Gaula de la Policía, coronel Edgar Andrés Correa.

Sin embargo, “su estadía en el país fue interrumpida por una red criminal que, mediante engaño, lo abordó en un vehículo de una plataforma de transporte cerca del hotel donde se hospedaba y lo trasladó hacia Popayán y posteriormente a zona rural de El Tambo (Cauca), donde fue retenido en cautiverio, encadenado de pies y manos, vendado y sometido a amenazas psicológicas por parte de los captores”, agregó el oficial, según recoge ‘Caracol Radio’.

Los secuestradores se comunicaron con la familia de Abner Enrique Zapata Rosales para exigirle 50.000 dólares a cambio de la liberación.

El caso fue denunciado ante la Policía colombiana y esta llevó a cabo una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación para rescatar a la víctima.

“En el Marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, el Gaula Militares del Cauca y el Gaula Policía desplegaron un operativo de control territorial en zona rural de El Tambo, Cauca. Allí, tras labores de inteligencia, se logró ubicar el sitio donde mantenían secuestrado al ciudadano Abner Enrique Zapata Rosales”, indicó el ministro Sánchez en su cuenta de X.

La operación permitió la captura en flagrancia de dos de los secuestradores del hondureño, además de la incautación de dos armas largas, tres armas cortas, radios, celulares, proveedores y munición de diferentes calibres.

“El rescate se realizó sin disparar un solo tiro. El ciudadano fue atendido por personal médico militar y se encuentra en buen estado de salud”, destacó el ministro de Defensa.