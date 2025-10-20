El pleito por los límites de dos fincas fue el motivo que tuvo un adulto mayor para acabar con la vida de su vecina a quien le propinó al menos 30 puñaladas en su cuerpo.

Este lunes 20 de octubre, uniformados adscritos al Departamento de Policía de Santander capturaron al hombre en cuestión luego de siete meses de investigación y que lo señalan como el sospechoso del crimen de Edilia Ramírez Fonseca.

La víctima, quien fuera vecina del señalado agresor, caminaba por un lugar despoblado cuando fue sorprendida por el hoy detenido y “allí el hombre la habría atacado en múltiples oportunidades con un arma corto contundente”.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación, el homicidio ocurrió el pasado 10 de marzo en la vereda Altamira del municipio de Onzaga, en el departamento de Santander.

“Según la investigación, el hoy asegurado y la mujer tenían problemas relacionados con los límites de las fincas en que cada uno reside”, refiere el ente acusador que ya judicializó al hombre de 78 años.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, indicó que el sujeto logró identificar al autor material “a través de cotejos judiciales, entrevistas, declaraciones juradas y un sinnúmero de actividades investigativas”.

Fue así como se logró su captura en su casa donde fue localizado en la población en mención y hasta donde se desplazaron uniformados de la Dijín.

La Fiscalía imputó al procesado el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.

El adulto mayor, “por razones de edad y salud”, le fue impuesta la medida de aseguramiento en su domicilio.

Presunto responsable de crimen de hombre en Meta fue enviado a la cárcel

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Sebastián Gutiérrez Martínez, señalado de asesinar a un hombre, de 24 años, el 3 de enero de 2024, en vía pública del barrio San Carlos de Villavicencio.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Meta le formuló imputación por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos, según informó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, Gutiérrez Martínez llegó al lugar donde se encontraba la víctima, quien estaba jugando cartas en la calle con otras personas. El presunto atacante le disparó por la espalda en 4 oportunidades y después huyó del sitio hasta la Avenida Catama, allí se subió en un vehículo público que lo esperaba.

La víctima fue trasladada al hospital departamental, donde llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas.

Este hombre fu capturado en vía pública del barrio Vista Hermosa de Villavicencio.