Mientras en redes sociales la critican duramente por haber abandonado el combate ante la barranquillera Andrea Valdiri en los primeros 20 segundos, la creadora de contenido y DJ huilense Yina Calderón se toma la situación en tono de burla.

Instagram @andreavaldirisos / Stream Fighters

Así lo dejó ver en un video que publicó su hermana en Instagram en la noche del sábado 18 de octubre, horas después de ‘Stream Fighters 4’, el evento de boxeo aficionado que se llevó a cabo en el Coliseo Med Plus de Bogotá y fue organizado por Westcol.

En la grabación se ve a Yina Calderón en la cocina, preparando arroz, mientras dice a la cámara que quedó exhausta por la pelea, en tono sarcástico.

“Ya llegamos a la casa después de esa pelea tan larga. Vine a hacer arroz con huevo porque eso (el combate) fue un desgaste, me desgasté los músculos, me desgasté toda”, dijo entre risas.

Este domingo, desde su propia cuenta de Instagram la huilense publicó un mensaje en el que dejó claro que nunca tuvo intención de enfrentarse con Andrea Valdiri en el ring, sino que solo quería volverse tendencia en redes sociales.

“Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, escribió Calderón dirigiéndose a Valdiri.

Andrea Valdiri estalla contra Yina Calderón por abandonar la pelea

La barranquillera ganó la pelea estelar del evento de boxeo aficionado luego de que Yina Calderón se quitara los guantes tras recibir los primeros golpes.

“Tres golpecitos, cuatro en una costilla, y quedó lista. Ella le dijo al réferi que no aguantaba más. Yo le dije: ‘si quieres te doy despacito, pero sigamos, no dejes que la gente se vaya molesta’”, dijo Valdiri en conversación con ‘El Tigre’ de ‘The Corner TV’.

Instagram stream_fighters Stream Fighters 4 dónde y a qué hora ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

La barranquillera calificó de irresponsable a Yina Calderón por la falta de compromiso con el evento, pues al parecer no se preparó lo suficiente a nivel físico y muchos internautas especulan que nunca tuvo intención de pelear.

“Esto es una vaina en la que no se puede mamar gallo, si tú tienes un contrato dale hasta el final, pero entonces te pones a amenazar, tienes la lengua larga en redes sociales y hablas mal de todo el mundo. La muñequera que yo le metí no es nada en comparación con la cachetada que le va a dar la vida”, aseveró Andrea.

Agregó que “hay que ser responsable, si ella sabía que no podía no se hubiera metido en esto”.

Sobre la opinión que le queda acerca de Yina Calderón tras el fallido combate, Andrea Valdiri dijo que no quiere estar relacionada de ninguna manera con la huilense a partir de ahora.

“Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mi historia, para mí ella no existe. Punto final”, sentenció.

Yina Calderón fue abucheada

El Coliseo Med Plus de Bogotá, donde se llevó a cabo este evento, quedó en medio de abucheos y decepción, pues miles de personas y aproximadamente cuatro millones de usuarios conectados vía streaming esperaban un combate a la altura.

Los ánimos se subieron cuando Yina Calderón decidió hablar en el cuadrilátero: “Quiero felicitar a Andrea“, alcanzó a decir. Sin embargo, fue interrumpida por algunos asistentes que le lanzaron botellas y otros objetos, por lo que tuvo que ser retirada del lugar.

Ante la molestia del público y de ’La Valdiri’, Westcol se levantó y aseveró que la barranquillera necesitaba una contrincante que diera la talla e incluso le prometió que en La Velada del Año 2026, de Ibai Llanos, iba a pelear en representación de Colombia.

“Yina Calderón está vetada, persona sin honor, sin respeto. Andrea, te mereces una buena rival y contrincante“, expresó Westcol.