La feria más esperada por los amantes de los sabores, la música y las experiencias únicas está lista para brindar una nueva edición. Expodrinks 2025 se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, y promete ser una experiencia multisensorial que combina el mundo de las bebidas con lo mejor del entretenimiento.

Fiel a su concepto de fusionar cultura, gastronomía, innovación y diversión, Expodrinks ofrecerá varios días de feria con una agenda musical de primer nivel que pondrá a bailar a todos los asistentes.

En la agenda del sábado la nómina está liderada por los cubanos Hansel y Raúl, leyendas de la salsa. “Este año formaremos parte de Expodrinks y pasaremos una noche inolvidable”, indicó Hansel, uno de los vocalistas de este dúo que lleva más de 40 años de éxitos.

A este cartel también se unen: La Charanga del Sur, con su sabor caribeño inconfundible; Karen Lizz, voz femenina que encanta con su versatilidad para interpretar música popular; Alex Bai, con su energía y estilo vallenato; y Pirry G, quien pondrá el toque contemporáneo y fiestero a las noches de feria.

Además de las presentaciones musicales, los asistentes podrán disfrutar de zonas de degustación, experiencias sensoriales, lanzamientos de marcas, y espacios diseñados para descubrir nuevas tendencias del sector.

La venta de boletería ya está disponible en distintas categorías: desde entradas sencillas hasta palcos VIP para grupos. Los valores son $59.000 de viernes a domingo. También hay palcos Oro, Plata y Bronce, diseñados para 10 personas.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página oficial: www.expodrinks.co