Y llegó el día... gran expectativa ha generado en el mundo del entretenimiento y el deporte el combate que sostendrán este sábado 18 de octubre la influencer barranquillera Andrea Valdiri y la también influencer huilense Yina Calderón.

Estas celebridades protagonizarán el combate estelar femenino de la cuarta edición de Stream Fighters, duelo que se cumplirá desde las 5:00 p. m. en el Coliseo Medplus de Bogotá.

En esta ocasión, el evento reunirá a influenciadores de cinco países, artistas invitados y miles de seguidores que podrán disfrutar del show tanto de forma presencial como online.

Entre los nombres confirmados destacan Kalery Ruiz de México y Karina García de Colombia, quienes abrirán la cartelera con uno de los combates femeninos más esperados.

También participarán The Nino de República Dominicana, By King de Chile, Milica de Argentina, JH de la Cruz y Belmer Ospina, conocido como “El Be”, por Colombia.

El enfrentamiento está pactado a tres asaltos de dos minutos y ha generado enorme expectativa entre los fanáticos y ya cuenta con apuestas abiertas, donde Valdiri lidera con el 85% de favoritismo.

En el pesaje que se cumplió la noche de este viernes se pudo ver a la sensual Valdiri en ropa interior, mostrando todos sus atributos, mientras que Calderón asistió en vestido, como si fuese asistir a un cóctel. Además La Valdiri se mantuvo sonriente y con una actitud retadora, mientras que Gina algo intimidada prefirió evitarla.

De esta manera, se le adicionó picante a este combate que ha dado mucho de que hablar y que hoy conocerá a una sola ganadora. ¿Quién será? en horas se conocerá.

El evento contará con la participación de Farruko y Cosculluela en los intermedios entre cada pelea.

Las peleas podrán ser vistas a través del canal de Kick de Westcol, en el que se espera poder romper los récords de espectadores que tienen este tipo de plataformas.