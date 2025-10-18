A tres meses de que Barranquilla inicie su temporada más festiva, Carnaval de Barranquilla confirma al Grupo Niche como el primer artista de la nómina musical de la Lectura del Bando 2026, evento que marcará el inicio del precarnaval.

La icónica agrupación colombiana de salsa será la encargada de poner a bailar al público barranquillero con sus clásicos exitosos y nuevas producciones, en una noche donde la soberana Michelle Char Fernández dará rienda suelta a la alegría, la tradición y el goce del pueblo carnavalero.

Con más de cuarenta y cinco años de trayectoria, múltiples premios internacionales y un legado musical que ha hecho bailar al mundo, el Grupo Niche llevará al escenario lo mejor de su repertorio a este magno evento.

El espectáculo se realizará el sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez, escenario que volverá a llenarse de ritmo y emoción para recibir oficialmente la temporada festiva que se extenderá durante un mes, hasta el martes 17 de febrero, día del tradicional Entierro de Joselito, con el que la ciudad despedirá entre llantos, risas y música al Carnaval 2026.

Este evento se muestra como la declaración formal de que Barranquilla está lista para dejarse envolver por la música, la danza y el folclor. Este acto, liderado por la reina del Carnaval, incluye la entrega simbólica de las llaves de la ciudad por parte del alcalde, sellando así el permiso oficial para que el jolgorio tome las calles.