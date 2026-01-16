Por primera vez en su historia, el Grupo Niche será protagonista de la Lectura del Bando, el evento que decreta oficialmente el inicio del pre Carnaval en Barranquilla. Y no lo hará con cualquier repertorio, la orquesta insignia de la salsa colombiana llega con un homenaje directo a la ciudad, el tema ‘Barranquilla está de moda’, interpretado por el currambero Adolfo ‘Fito’ Echeverría, heredero musical del maestro Adolfo Echeverría.

La presencia de Niche en este evento es la señal indiscutible de que la ciudad se entrega a la fiesta, a la tradición y a la música que más le gusta. “Que nos hayan escogido para estar allí es un privilegio enorme. Sabemos la importancia de este evento en la cultura barranquillera. Venimos con muchas ganas de darle salsa y alegría a esta ciudad”, afirma José Aguirre, director musical del grupo, en diálogo con EL HERALDO.

La relación entre Grupo Niche y Barranquilla no es reciente. Aguirre lo reconoce sin rodeos: “Barranquilla siempre ha estado en nuestro radar. Es una ciudad que no solo ha apoyado a Niche, sino que lo ha querido profundamente”.

En los últimos años, la agrupación ha intensificado su presencia en la capital del Atlántico, tanto en conciertos masivos como en presentaciones privadas, y en cada visita, explica se repite la misma sensación: “una alegría contagiosa que se respira desde que se llega por aire o por tierra”.

Esa experiencia fue la semilla de ‘Barranquilla está de moda’, canción que terminó convirtiéndose en el primer sencillo del próximo álbum del grupo. “Quise escribir una canción para Barranquilla como homenaje a todo lo que se vive aquí, las buenas noticias, el crecimiento, la proyección cultural. Siempre hay algo pasando, siempre está en el foco”, detalla Aguirre, quien agregó que en 1979 Niche había grabado el tema ‘A ti Barranquilla’.

Oriza: una apuesta con raíces africanas

Más allá del mensaje, la canción sorprende por su propuesta musical. Se trata de un Oriza, un ritmo de herencia africana poco explorado en la salsa comercial. “Es un ritmo que me encanta y que no se hace mucho”, detalla Aguirre. “Lo han usado figuras como Héctor Lavoe con Willie Colón o Cortijo y su Combo, pero no ha sido tan comercial. Barranquilla tiene un legado africano muy fuerte, la gente lo siente, y por eso nos la jugamos con este ritmo”.

Aunque es una apuesta novedosa dentro del repertorio de Niche, el director aclara que la esencia permanece intacta: los trombones, las estructuras rítmicas y la forma de cantar siguen ancladas al ADN del grupo fundado por Jairo Varela. “Es una propuesta nueva, pero cuando escuchas el arreglo sabes que suena a Niche”.

Sueño cumplido para Fito

Para Adolfo ‘Fito’ Echeverría, la canción tiene un valor especial. Barranquillero de nacimiento, caminante de barrios y testigo de la transformación urbana, interpreta el tema con un orgullo que se desborda. “Cantar con Niche ya es un sueño, pero cantarle a mi ciudad con esta institución salsera es algo que nunca imaginé tan cerca”, confiesa.

El cantante destaca la evolución de Barranquilla y el orgullo que hoy despierta: “Uno recibe comentarios positivos, ve cómo ha cambiado la ciudad, y por dentro se sonroja. Poder cantarle en esta oportunidad es un honor inmenso”.

Josefina Villarreal Grupo Niche estrena el sencillo ‘Barranquilla está de moda’.

“Barranquilla está de moda, Barranquilla está sabrosa, quien lo vive es quien lo goza, la Arenosa es otra cosa (…) El Gran Malecón del Río, todos vienen todos van, Ventana de Campeones, la de Junior tú papá”, se le escucha cantar a Fito.

La mirada de quienes llegan

Desde otras orillas, el sentimiento es similar. Luis Araque, uno de los vocalistas oriundos de Cali, describe a Barranquilla como “el corazón del Caribe”. “Aquí la alegría se contagia en segundos. La gente es cariñosa, servicial, siempre encuentra la manera de alivianar cualquier tensión con humor. Cantar en la Lectura del Bando es un honor cultural enorme”.

Otro de los integrantes, Alejandro Inñigo, nacido en Cuba, pero formado musicalmente en Colombia, coincide: “Barranquilla tiene algo especial que nos hace sentir dentro de su magia. Participar en este evento enaltece el legado del maestro Jairo Varela y nos llena de orgullo”.

A su turno Álex Torres, se mostró entusiasmado por la acogida que puede tener el tema. “Barranquilla siempre ha recibido a Niche con los brazos abiertos y eso nos da mucha tranquilidad, queremos que se gocen este tema y lo hagan suyo”.

Cabe anotar que Niche inició con Codiscos y en esta ocasión retorna con la eterna disquera colombiana para producir nuevas canciones.

‘Barranquilla está de moda’ no solo abre el Carnaval, es también el puntapié del ‘Niche Disco Tour’, la gira con la que la agrupación celebra sus 46 años de historia y presenta su nuevo álbum. Que ese inicio sea en Barranquilla no es casualidad.

Desde la tarima de la Lectura del Bando, Grupo Niche le devuelve a la ciudad un cariño de décadas, sellando con salsa, herencia africana y orgullo caribeño una relación que, como el Carnaval, parece hecha para durar para siempre.