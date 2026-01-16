No hay bandera que represente mejor al barranquillero que la de la alegría, la hospitalidad y la diversidad. Desde este viernes, ese emblema ya ondea en la Intendencia Fluvial para anunciar que el Carnaval 2026 está en camino y que Barranquilla vuelve a latir al ritmo de su fiesta más querida.

Todos los operadores de la celebración hicieron parte de este acto que año tras año invita a todos a sumarse al goce en plena víspera de La Lectura del Bando.

Lea aquí: El Festival Carnestolendo de la Yuca se realiza este sábado en el corregimiento de Burrusco, Palmar de Varela

“Esto es memorable, porque nuestro pueblo, donde nació el Carnaval, incluso en medio de la represión y en algunos sitios del exterior, siempre ha tenido algo claro: lo primero que se hace es izar la bandera”, dijo el secretario distrital de Cultura, Juan Carlos Ospino.

Jesús Rueda Izada de bandera del Carnaval 2026.

Ospino recordó que esta fiesta es un mensaje que Barranquilla le envía al mundo. “El Carnaval de Barranquilla, con una doble declaratoria y con un mensaje claro para el mundo. Quien quiera ser feliz, que venga al Carnaval de Barranquilla!”.

Aunque el alcalde Alejandro Char no estuvo presente en el acto, su representación se hizo sentir con la entrega del decreto que oficializa el Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026, una apuesta clave para seguir cuidando y fortaleciendo la fiesta más grande de Colombia. El anuncio fue acompañado por el secretario distrital de Cultura y Patrimonio, Juan Ospino Acuña.

Este portafolio se ha convertido en una de las herramientas más importantes para garantizar la sostenibilidad de las expresiones festivas y el trabajo de los hacedores.

“Su crecimiento en los últimos años refleja el compromiso del Distrito con la cultura: en 2023 la inversión fue de 3.300 millones de pesos; en 2024 subió a 8.000 millones; en 2025 superó los 9.200 millones y para 2026 se proyecta una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos”.

Con estos recursos se espera beneficiar a cerca de 50 mil hacedores y artistas, a través de unas 800 expresiones festivas que incluyen danzas, comparsas, disfraces, letanías, comedias y manifestaciones escénicas. A esto se suman más de 70 iniciativas de salvaguardia y proyectos conexos que protegen el patrimonio del Carnaval.

Entre las celebraciones que seguirán fortaleciéndose gracias a este respaldo están el Carnaval de la 44, el Carnaval del Suroccidente, el Carnaval Gay, la Feria Ponte la Máscara, el Carnaval Internacional de las Artes y la Noche del Río, entre otros eventos que dinamizan la cultura y fomentan la participación en las cinco localidades de Barranquilla.

Que suene la alegría

Emocionada por estar a horas de leer el Bando y entregarle a Barranquilla un show memorable, la reina Michelle Char arribó al edificio luciendo un vestido creado por el talento de estudiantes de la Escuela Distrital de Artes (EDA).

En medio del encuentro, agradeció la presencia de secretarios, operadores, reyes y reinas, y dedicó un mensaje especial a los hacedores del Carnaval.

“Mis hacedores, espero también mañana que me puedan acompañar en mi Bando. Estoy muy feliz de estar con mi monarquía, haciendo un trabajo muy lindo, muy especial, para que todos sigan con las tradiciones”.

La soberana resaltó que el Carnaval es el mayor orgullo de la ciudad. “Nuestro Carnaval es nuestro mayor orgullo, es la fiesta más grande de Colombia y por eso hoy estamos en modo celebración”.

Por su parte, el Rey Momo Adolfo Maury se mostró satisfecho por el acompañamiento que ha tenido del público y el reconocimiento que ha tenido por parte de la soberana al decidir hacerle un homenaje a la raíz.

Jesús Rueda Izada de bandera del Carnaval 2026.

“Sé que todos nos vamos a disfrutar esto que apenas empieza. Ya llegó el momento en que la ciudad es otra, en donde disfrutar será nuestra mejor rutina”.

Junto a ellos, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz también están listos para mostrarle al mundo el semillero que enriquece la fiesta.

Le puede interesar: Los municipios disfrutan en firme el precarnaval

“Nosotros el domingo viviremos nuestro Bando y Coronación y no podemos estar más felices de empezar con esto que hemos soñado desde hace tanto tiempo”.

Hacia las 10:30 a.m. se llevó a cabo el acto oficial de la mano de toda la monarquía, junto al secretario Juan Ospino y el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo.