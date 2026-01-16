El 2026 ha empezado “poderoso”, como se dice coloquialmente. El Carnaval está aquí mismo y por eso, además de Barranquilla, los municipios del Atlántico se suman y hacen que el ambiente por estos días sea inigualable, especialmente cuando llega un nuevo fin de semana.

Lecturas de bando, shows de coronación y tomas del pueblo serán la constante en los días que se avecinan, así que se invita a todos los atlanticenses para que activen el modo carnavalero, armen su combo y se dispongan a disfrutar de lo mejor de nuestra tradición.

El recorrido tiene grandes atractivos como el municipio de Santo Tomás, ubicado en la zona oriental del departamento, donde se realiza el segundo carnaval que más personas convoca.

Allí se cumplirá este sábado la Lectura del Bando y Coronación de los reyes del carnaval, Shaddia Navarro Salas y José Antonio Herrera Vásquez.

El evento se cumplirá a partir de las siete de la noche, en el sector de El Parque, cementerio municipal y Vía 40.

La Corporación del Carnaval de Santo Tomás en coordinación con la Alcaldía Municipal informaron a EL HERALDO que todo está preparado para este gran acto cultural folclórico.

Entre los detalles que se han revelado se pudo conocer que Shadia Navarro Salas, una esbelta mujer de 23 años, llegará desde su palacio real en este municipio hasta el lugar donde se llevará a cabo el evento, acompañada de una nutrida comitiva.

La programación se inicia con la presentación de los reyes, en este caso Shadia y José Herrera, ‘el Mello’. Luego de las palabras de un miembro de la corporación y la alcaldesa municipal, Paula Hun Badillo, se procederá a la lectura del bando por parte de la anfitriona. El discurso de coronación estará a cargo del educador y folclorista tomasino Luis Muriel Fruto.

En esta ocasión la coronación de la reina correrá a cargo de su distinguida madre, Irina Salas, quien precisamente este año cumple 20 años de haber sido reina central de Santo Tomás.

De la misma manera al acto han sido invitados los reyes del Carnaval Infantil, así como las reinas centrales de los municipios de Palmar de Varela, Sabanagrande, Malambo, Soledad y Puerto Colombia, entre otras.

“Resulta demasiado emotivo para mí ser coronada por mi madre, quien celebra dos décadas de haber liderado nuestro carnaval tomasino, así que nuestro show estará cargado de muchas emociones”, sostuvo Shaddia Navarro Salas.

La nómina musical estará integrada por El Príncipe del Carnaval, Checo Acosta, el champetero Kofee El Kafetero y el dúo vallenato integrado por el cantante Haffit David y el acordeonero Carlos Rueda.

Cortesía Marlys Morales Pérez, reina central del Carnaval de Usiacurí 2026.

En Usiacurí también habrá Lectura de Bando y show de coronación de los reyes Marlys Morales Pérez y Andrés Jiménez.

Desde las siete de la noche en la plaza central están convocados los carnavaleros para seguir el mandato de su soberana y empezarle a dar rienda suelta a todo el jolgorio.

Los artistas que actuarán en este municipio serán: Twistter El Rey con su champeta, el vallenato de Haffit David y Carlos Rueda, y la parte folclórica correrá por cuenta de un hijo de esta tierra, el flautero Nayib Feres con La Banda de Nayo, con temas como El mete y jala, El chiquichá y Con la puya vengo, pondrá a bailar a todos.

Cortesía Diana Ricarda Arteta Consuegra, reina del Carnaval de Juan de Acosta 2026.

Juan de Acosta también se suma al goce. Este sábado a las 7:00 p. m. será la noche de su majestad Diana Ricarda Arteta.

La joven ha preparado durante varios meses una apuesta cargada de ritmos autóctonos, especialmente la cumbia, que es su preferida. La artista invitada será la cantante de música vallenata Natalia Curvelo.

Toma del pueblo

Mañana desde las 6:00 p. m., los habitantes del municipio de Galapa se volcarán a las principales calles para respaldar a Lucía Figueroa Páez, reina central, y Abad Silvera, rey Momo del carnaval de este municipio en un tradicional recorrido lleno de folclor y tradición.

Cortesía Lucía Figueroa Páez, reina central del Carnaval de Galapa 2026.

La Toma del Pueblo busca que la comunidad se apropie del espacio público para celebrar la identidad, el folclor y la tradición carnavalera. Los reyes infantiles, seres capaces, diversa y adulto mayor, acompañarán el recorrido con sus respectivas comitivas.

El recorrido organizado por la Casa de la Cultura, y que tiene proyectado salir del Parque Salón Azul, buscará llegar a la plaza principal y continuará derecho hasta la carrera 21, cruzará a la izquierda buscando el parque Cruz de Jubileo y cruzará nuevamente a la izquierda hasta regresar a la plaza principal.

“Quiero invitar a todo mi pueblo de Galapa a participar en mi recorrido o salir a las vías principales a acompañarnos en esta gran Toma del Pueblo. Estamos haciendo todo desde el corazón para que nuestro carnaval quede en la historia”, expresó Lucía Figueroa Páez, reina central.

Cortesía Madelen del Mar González , reina de Sabanagrande 2026.

En Sabanagrande la Toma del Pueblo está pactada para este domingo a partir de las 2:00 p. m. con un recorrido comandado por los reyes Madelen del Mar González e Iván Castillo. A ellos se sumarán Ana Gabriela Parra, reina infantil, y Celeste Sofía Díaz Lugo (reina del Carnaval Diverso).

La salida será desde el Parque La María Uno, donde está ubicado el palacio real, y tras recorrer las principales calles desembocará en la plaza municipal.

Cortesía

En Palmar de Varela se ha programado el segundo Viernes de Reina. La soberana Sandry Charris se tomará Las Villas, llevando alegría, música y tradición a cada rincón. Desde las 6:00 p. m. saldrá desde el CDI Sagrado Corazón de Jesús, para tomarse Villa Carolina, Villa Nery, Villa Josefa y Villa Paraíso. Culmina en el parque La Dicha.

Cortesía Gobernación del Atlántico Festival Carnestolendo de la Yuca 2026.

El sábado en este mismo municipio se cumplirá el Festival Carnestolendo de la Yuca, que tiene como sede el corregimiento de Burrusco. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. 30 matronas deleitarán a propios y visitantes con una variada muestra de productos a base de yuca.