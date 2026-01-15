En la noche del miércoles 14 de enero la agrupación de merengue ‘Sin Fronteras’ dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su vocalista: el dominicano Reymon Durán, quien llevaba dos años luchando contra el cáncer.

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran del grupo Sin Fronteras. Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”, indicó el grupo en un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, la agrupación destacó que Reymon Durán fue “un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional. (...) Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”.

El famoso cantautor y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas también se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre la partida de Durán, quien formó parte de su orquesta en 2013.

“Despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido Raymond Durán. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3″, expresó Vargas.

El músico agregó que consideraba a Durán como “un compañero” y “un hermano del camino musical”, por lo que lo recordará por “su alegría y su entrega”.

“A sus familiares y amigos, nuestro abrazo más sincero y solidario. Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz”, concluyó.

En diciembre pasado, Reymon Durán había pedido a sus seguidores en redes sociales que realizaran donaciones para que él pudiera costear su tratamiento contra el cáncer. Para esto creó una cuenta en una plataforma para recaudar fondos en internet.

“El día que me diagnosticaron cáncer mi mundo se detuvo. El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo. Con el paso del tiempo, aprendí que la fe no apacigua la tormenta; te enseña a resistir la lluvia. Cuando me dijeron que el cáncer se había extendido a mis huesos, mi corazón se rompió profundamente. El dolor se volvió constante, abrumador y, a veces, insoportable”, dice un fragmento de la descripción de su caso en la plataforma GoFundMe.