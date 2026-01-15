Aunque los iPhone 17 y 17 Pro llevan pocos meses en el mercado, Apple ya prepara una de las transformaciones más importantes de su historia reciente con la llegada del iPhone 18.

De acuerdo con una filtración reciente, la próxima generación de teléfonos de la compañía incorporará una de las innovaciones más esperadas por los usuarios como lo es la eliminación definitiva de la isla dinámica en los modelos más avanzados.

Asimismo, Apple planea introducir por primera vez un sistema de Face ID oculto bajo la pantalla en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Esto permitirá que el frontal del dispositivo tenga una superficie casi completamente limpia, con solo un pequeño orificio para la cámara frontal.

the iphone 18 design looks neat pic.twitter.com/Df3rA2Oq6v — MIKE (@mikeweb3) January 13, 2026

Este cambio marcará el fin de la isla dinámica en los modelos Pro, una característica que debutó con los iPhone 14 Pro y que desde entonces se ha mantenido como parte central del diseño.

Los modelos iPhone 18 y iPhone Air 2, por su parte, conservarán la Isla Dinámica, aunque se espera que sea ligeramente más pequeña y con mejoras en la interacción con aplicaciones y notificaciones.

The iPhone 18 Pro is coming in 9 months with an all-new front design!



Do you plan upgrading? pic.twitter.com/m0kn8aAsSV — Apple Cycle (@theapplecycle) January 10, 2026

La filtración también revela ajustes en las dimensiones de los próximos dispositivos: iPhone 18 6,27 pulgadas; iPhone 18 Pro: 6,27 pulgadas; iPhone 18 Pro Max: 6,86 pulgadas; y iPhone Air 2: 5,5 pulgadas.

New iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max details 🚨



Source: Digital Chat Station pic.twitter.com/Ff2sP4ilYb — Apple Hub (@theapplehub) January 14, 2026

Todos los modelos mantendrán pantallas LTPO con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, una de las mejores tecnologías del mercado. Los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían en septiembre de este año, mientras que el iPhone 18 base y el iPhone Air de segunda generación se lanzarían en la primavera de 2027.