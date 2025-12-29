Es muy común en los hogares desenchufar los electrodomésticos para ahorrar energía, sin embargo esta práctica puede ocasionar daños a varios dispositivos del hogar, principalmente si son aparatos modernos.
Leer más: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son
Si esto sucede, lo que se iba a ahorrar terminará gastándolo al doble o más cuando tenga que repararlos. Según expertos, es contraproducente desconectar con frecuencia seis electrodomésticos.
En el entorno actual, donde la eficiencia energética y la durabilidad del equipamiento son esenciales para la economía doméstica, se debe conocer qué aparatos no conviene desconectar, ya que pueden ser sensibles a los cortes de energía bruscos y constantes.
Seis electrodomésticos que no se deberían desconectar
- Lavadoras y secadoras: Estos electrodomésticos ahora incorporan sensores, placas base y software que gestionan ciclos de lavado y secado de manera precisa, por lo que desenchufarlos de forma reiterada puede provocar la pérdida de la configuración de los programas, errores en la calibración de los sensores y fallos en la memoria interna.
- Router WiFi: Los proveedores de internet suelen realizar actualizaciones de firmware y mantenimiento de línea en horarios nocturnos; por ello no es recomendable desconectarlo en este horario, ni en el día, para que no se pierden mejoras de seguridad críticas y la red doméstica no esté vulnerable.
- Neveras y frigoríficos: El refrigerador es el principal electrodoméstico que nunca deben ser desenchufado,pues su funcionamiento depende de mantener una temperatura interna estable para conservar los alimentos en condiciones seguras.
- Lavavajillas: Los modelos modernos de este aparato dependen de una programación digital para gestionar los ciclos de lavado, el uso de agua y la eficiencia energética. Por lo tano, desconectarla hace que el sistema se vea en la obligación de reiniciarse completamente cada vez que se utiliza.
- Televisores OLED: Estos no funcionan como los modelos convencionales, debido a que cuando aparentemente están apagados, siguen realizando ciclos de actualización de píxeles para evitar el fenómeno conocido como burn-in o “quemado de pantalla”, que deja imágenes marcadas de manera permanente. Si se desconectan de la corriente, estos ciclos no se completan y acortan la vida útil del panel.
- Hornos y placas de inducción: Estos aparatos requieren una alimentación eléctrica estable debido a la alta potencia que manejan; además sus enchufes no están diseñados para ser manipulados diariamente. Si se conectan y desconectan frecuentemente puede generarse pequeños arcos eléctricos que carbonizan los contactos de sus enchufes.