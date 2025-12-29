Es muy común en los hogares desenchufar los electrodomésticos para ahorrar energía, sin embargo esta práctica puede ocasionar daños a varios dispositivos del hogar, principalmente si son aparatos modernos.

Si esto sucede, lo que se iba a ahorrar terminará gastándolo al doble o más cuando tenga que repararlos. Según expertos, es contraproducente desconectar con frecuencia seis electrodomésticos.

En el entorno actual, donde la eficiencia energética y la durabilidad del equipamiento son esenciales para la economía doméstica, se debe conocer qué aparatos no conviene desconectar, ya que pueden ser sensibles a los cortes de energía bruscos y constantes.

Seis electrodomésticos que no se deberían desconectar