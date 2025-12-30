Que un videojuego francés, desarrollado por un estudio relativamente joven como Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, se lleve nueve premios en los The Game Awards no fue una sorpresa para nadie. Clair Obscur: Expedition 33 no solo ganó como mejor videojuego del año, sino que también fue reconocido por su dirección, arte, música, narrativa, debut independiente, juego de rol e interpretación.

Lea Rituales de Año Nuevo: los agüeros que los colombianos hacen para atraer buena suerte

El resultado, según conocedores del medio, es que estamos ante una obra que conectó en múltiples niveles con quienes la jugaron y con quienes la evaluaron.

El juego se presenta como un RPG (juego de rol) por turnos, pero esa definición se queda corta. Su sistema de combate toma la base clásica y la sacude con mecánicas en tiempo real que exigen atención constante, reflejos y toma de decisiones inmediata. No se trata de esperar pasivamente el turno, sino de participar activamente en cada acción. Esa combinación logra que las batallas sean tensas, dinámicas y, sobre todo, difíciles de abandonar una vez empiezan.

Pero Clair Obscur no se sostiene solo en su jugabilidad. Su mundo, inspirado en la Francia de la Belle Époque, es un escenario marcado por la melancolía, la belleza y una amenaza que se repite año tras año. La historia de este título cuenta cómo una vez al año la pintora despierta y escribe un número en un monolito. Todas las personas que tengan esa edad desaparecen para siempre. Esta vez, el número será 33. Y esa certeza es la chispa que impulsa una misión final que mezcla desesperación, esperanza y sacrificio.

Aquí Estos seis electrodomésticos pueden dañarse si los desconecta con frecuencia

Grandes aciertos

Para Iván Rivas, gamer y analista del medio, el impacto del juego va mucho más allá de una buena idea. “Su éxito radica en la calidez y el cariño que despliega cada esquina del juego; hay algo para todos”, explica.

Esa calidez se siente en los diálogos, en los pequeños detalles del entorno y en la forma como el título se toma el tiempo de construir su universo sin prisas ni subrayados innecesarios.

Uno de los elementos más comentados es su música. No como un simple acompañamiento, sino como una pieza central de la experiencia. “En mi opinión, es la música; la orquesta francesa hace mucho por este juego. Sin ella, todos los momentos clave pierden su impacto. La forma en que la música te susurra en la historia es algo que pocas veces he visto”, añade Rivas.

Además Qué color usar el 31 de diciembre para atraer prosperidad, amor y salud, según la psicología

La banda sonora no invade ni distrae, sino que acompaña, anticipa y, en muchos momentos, dice más que los diálogos.

Cortesía

Nueva fórmula

Juan David Tirado, también gamer, coincide en que el juego logra destacarse por una suma de factores bien equilibrados.

“Reformula el combate tradicional por turnos y le agrega modificaciones para ser más dinámico y complejo, lo que hace que todo el juego sea más entretenido y engaging (atractivo)”.

Para él, la dirección artística es uno de los pilares del éxito: música, gráficos y narrativa trabajan en la misma dirección, sin competir entre sí.

También Cena de Fin de Año sin malestar digestivo: las claves para evitar la inflamación

La historia, lejos de ser un simple telón de fondo, se convierte en el motor emocional del juego. Los personajes no están ahí solo para cumplir roles funcionales dentro del combate. Tienen motivaciones claras, conflictos internos y una evolución que se siente orgánica. “La historia es excelente, muy buenos personajes con desarrollo y motivaciones complejas”, apunta Tirado, destacando que ese cuidado narrativo es cada vez menos común en producciones de gran alcance.

Otro punto clave es cómo Clair Obscur: Expedition 33 logró romper prejuicios. En un mercado donde muchos jugadores asocian los RPG por turnos con experiencias lentas o anticuadas, el título francés se atrevió a ir en contravía.

“He visto que las personas están muy reacias a probarlo porque es ‘por turnos’, pero la verdad es que con todas las cosas excelentes del juego y su enfoque fresco se olvida fácil que eso era un factor en primer lugar”, afirma Tirado.

Más 2026 se perfila como el año más importante del gaming en la última década: GTA 6 y Wolverine entre los estrenos

Esa capacidad de invitar a experimentar algo distinto también es resaltada por Rivas.

“Puede esperar una experiencia completamente nueva y un mundo nuevo e interesante; solo hay que estar dispuesto a experimentar algo fuera del status quo”, dice. Y quizá ahí esté la clave más profunda de su éxito: no intenta parecerse a todo lo demás ni complacer a todos desde el primer minuto.