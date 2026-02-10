La Alcaldía de Barranquilla avanza en el fortalecimiento de la estrategia ‘Carnaval Sostenible’, una apuesta ambiental impulsada por la administración del alcalde Alejandro Char que, durante las actividades de precarnaval, permitió la recuperación de 5,5 toneladas de material reciclable, reduciendo el impacto ambiental de las festividades y fomentando prácticas responsables entre los asistentes.

La iniciativa tiene como propósito promover la sostenibilidad y sensibilizar a ciudadanos y visitantes sobre la importancia del reciclaje y la adecuada disposición de los residuos sólidos. Este trabajo se desarrolla de manera articulada con los recicladores de oficio, quienes además de realizar la recolección, cumplen un papel clave en la pedagogía ambiental durante los eventos masivos.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, la mayor cantidad de material aprovechable se recuperó en eventos como La Guacherna, con 1,8 toneladas, y el Desfile del Carnaval de los Niños, con 1,5 toneladas. La Lectura del Bando aportó 1,2 toneladas, mientras que la Fiesta de Danzas y Cumbias registró 0,4 toneladas. En tanto, la Fiesta de Comparsas y la Fiesta de Danza de Relación y Especiales alcanzaron 0,3 toneladas cada una, y la Coronación y Bando de Reyes Infantiles sumó 0,09 toneladas.

La jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo, destacó que el Distrito ya tiene listo el operativo para los días centrales del Carnaval.

“Por directriz del alcalde Alejandro Char, continuamos reforzando este compromiso ambiental. Esperamos aumentar las cifras de recolección durante los cuatro días oficiales de fiesta, que comienzan con la Coronación de la Reina del Carnaval”, señaló.

La funcionaria explicó que el plan contará con la participación de 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones, quienes estarán distribuidos estratégicamente para maximizar la recuperación de residuos. Además, se mantendrá el seguimiento a la huella de carbono y la huella plástica, con el fin de medir el impacto ambiental mitigado al finalizar el Carnaval, en articulación con Carnaval de Barranquilla S.A.

Los resultados obtenidos en los últimos años respaldan el alcance de la estrategia. Mientras que en 2024 se recolectaron 21 toneladas de material aprovechable, en 2025 la cifra ascendió a 35,8 toneladas, evidenciando un avance significativo. Más allá de las cifras, el programa busca reconocer y visibilizar el trabajo de los recicladores de oficio, quienes orientan a miles de personas sobre la correcta separación de residuos y contribuyen a una celebración más responsable con el medioambiente.