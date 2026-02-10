A pocos días del inicio en firme del Carnaval, el montaje de los palcos en la Vía 40 avanza de acuerdo con el cronograma.

El ingeniero Alberto Mario Flores Castro, interventor del montaje de palcos de la organización Carnaval de Barranquilla, explicó que actualmente el proceso cuenta con un avance cercano al 80 %.

“Tenemos alrededor de 20 palcos y entre 5 y 6 tarimas adicionales. El montaje estaba planeado para realizarse en 12 días y actualmente, faltando pocos días para culminar, ya hemos avanzado significativamente”, señaló Flores Castro.

Cada palco está compuesto por estructuras sencillas o dobles, con capacidad aproximada para 498 personas por módulo, lo que implica un riguroso control técnico.

“No solo hablamos de estructuras metálicas. Aquí también entran los montajes eléctricos, la instalación de baños, cocinas, camillas médicas y todo un ejército de personas trabajando al mismo tiempo”, explicó.

Mencionó, además, que uno de los aspectos más destacados del proceso ha sido la coordinación previa con las empresas ubicadas en la Vía 40. Desde el año pasado, Carnaval ha venido socializando los cronogramas y realizando reuniones con gremios como Andi, con el fin de mitigar afectaciones en la operación de las compañías del sector.

“El cumplimiento estricto del cronograma ha permitido reducir el impacto en la comunidad y en las empresas. Además, este ritmo de trabajo ha marcado un precedente para otros operadores que también deben ajustarse a estos tiempos”, recalcó el ingeniero.