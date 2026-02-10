En el barrio San Isidro, donde el Carnaval se vive con la puerta abierta y la música a todo volumen, la casa de Rosa Llanos se convirtió este año en el epicentro de la creatividad carnavalera. Su vivienda ubicada en la carrera 24 No. 53B-41, fue elegida como la ganadora de la edición 26 del concurso Fachadas de Carnaval, un reconocimiento que celebra la tradición de quienes convierten sus hogares en una auténtica fiesta.

Lea Esta es la historia de amor de la pareja que se casó de verdad en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Más que una decoración, la propuesta de Rosa es una escena viva del Carnaval de Barranquilla: un bar tradicional, una caseta con telas de colores, banderines, palmas, fotografías de íconos musicales y un congo que da la bienvenida a los visitantes. Todo está construido con materiales reciclados, ayuda familiar y, sobre todo, con entusiasmo.

En diálogo con EL HERALDO, la entusiasta decoradora relató que el proceso creativo comenzó desde los primeros días de enero, incluso antes.

“Este proceso empezó desde el 4 de enero, cuando ya estaba conversando con mis hijos sobre el tema. Siempre converso con ellos y les pregunté qué les gustaría para decorar la fachada de la casa”, contó.

La idea inicial fue recrear una caseta carnavalera inspirada en la reina y en los espacios tradicionales de fiesta. Uno de sus hijos se encargó del diseño del congo de la entrada, mientras otro propuso cerrar la terraza con telas para simular un ambiente de techo y darle la sensación de recinto festivo. “Entre todos fuimos creando. Si algo no se podía hacer, buscábamos otra solución. Por ejemplo, una estructura que iba en el techo resultó muy pesada, así que decidimos poner banderillas y otros elementos arriba para que se viera bien chévere”, explicó.

JHONY OLIVARES/EL HERALDO

Aquí Eclipse solar anular 2026: cuándo y dónde ver el “anillo de fuego” en Colombia

Las palmas, que hoy enmarcan la escenografía, fueron uno de los elementos más difíciles de conseguir. “Nos costó trabajo encontrarlas, pero un día apareció la persona que nos ayudó a conseguirlas y listo”, recordó.

La creatividad se apoyó también en objetos reutilizados. El letrero principal y otras estructuras nacieron de tablas de una cama antigua que pertenecía a su madre. Las pintaron de negro y las transformaron en parte del montaje. Incluso un pequeño “parque” decorativo y la repisa del bar surgieron de materiales reciclados y la colaboración de un carpintero del barrio.

En el espacio central, el bar se convirtió en el corazón de la escena: botellas, canastas, fotografías de leyendas del Carnaval y la música como telón de fondo. “Buscamos fotos de artistas que han tenido que ver con el Carnaval, como Joe Arroyo y otros personajes. Mi esposo las mandó a imprimir y las fuimos pegando. También están los dichos carnavaleros, que hizo mi hijo en cartulina”, relató.

Además Indignación por hombre que acosó a la reina del Carnaval, Michelle Char, durante La Guacherna

Uno de los personajes más llamativos es un maniquí que simula atender el bar. “Ese es mi maniquí preferido. Lo tengo hace muchos años, lo transformo cuando juega Colombia, cuando hay alguna fiesta. Esta vez dije: él va a atender el bar”, contó entre risas.

La decoración no se levantó en un solo día. Fue un trabajo de semanas que incluyó encerrar la terraza con telas, ajustar detalles y lograr que cada elemento armonizara con la idea de caseta tradicional. “Fui buscando la manera de conseguir todo lo que tiene que ver con una caseta. Poco a poco lo fuimos armando”, señaló.

Rosa lleva más de una década decorando su casa en Carnaval, aunque solo en los últimos cuatro años ha participado en el concurso. “Yo lo hacía porque me gustaba. Veía otras casas decoradas y decía: ‘qué chévere’. No sabía que existía un concurso hasta que un señor pasó por aquí, vio la casa y me habló de eso. Desde entonces participo”, recordó.

También El ingreso de Karola a ‘La casa de los famosos’ desató tensión y primer enfrentamiento con Valentino

Con el paso del tiempo, su propuesta ha evolucionado. Cada año incorpora nuevos detalles, reutiliza muñecos de ediciones anteriores y afina la puesta en escena según los criterios del jurado. “Uno va mejorando año tras año, viendo las casas que han ganado y lo que califican. No es fácil porque esto requiere tiempo”, afirmó.

Jonathan Diaz/El Heraldo

Segundo lugar

Alcides Romero, creador del concurso y rey Momo del Carnaval 2020, se mostró orgulloso de que esta propuesta ha crecido y que ha futuro sueña con poder entregar cinco premios, cada uno a la mejor casa de cada localidad barranquillera.

“Me llena el corazón que esta idea hoy sea replicada en otras ciudades como Valledupar donde ahora realizan el concurso de la mejor fachada festivalera, allá los conjuntos residenciales, las viviendas y el comercio de visten de fiesta y que bonito que nuestra idea haya dado buenos frutos”.

Lea Carlos Vives regresa a los escenarios de Colombia con su esperada gira

Carlos Calvo, jurado del concurso, destacó la creatividad de cada concursante y el amor que le profesan a la fiesta. Además entregó mención de honor a los participantes de este año.

El segundo lugar fue para Antonio Bovea García con su casa ubicada en la calle 56 No 33-28, ubicada en el barrio Lucero.

Aquí Desfiles de la Vía 40 tendrán nuevos horarios de inicio