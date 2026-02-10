El matrimonio celebrado el domingo 8 de febrero, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, fue una unión real, según confirmó el representante del artista.

La pareja se casó en el escenario más visto de Estados Unidos, mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el ‘conejo malo’ durante el entretiempo.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista con un repertorio musical completamente en español, en medio del principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos. Asimismo, fue testigo de un matrimonio auténtico y lleno de significado, mientras cantaba para millones de personas que lo sintonizaron en vivo.

Tras la presentación, el equipo del cantante compartió un comunicado donde reveló que la boda fue completamente real y especificaron cómo llegó a celebrarse en pleno show del medio tiempo.

La boda fue real

La escena, que se hizo viral, ocurrió al inicio del show de Bad Bunny cuando una pareja, ambos vestidos de blanco, que hacía parte del escenario, dio el “sí” consumando su amor, mientras la música seguía sonando y el show avanzaba.

Los recién casados compartieron su primer baile y partieron una torta de novios, siendo parte de la puesta en escena del puertorriqueño. Según la revista People, se trata de Thomas “Tommy” Wolter y Eleisa “Elli” Aparico, quienes eran novios en la vida real.

Pudo conocerse que la historia de amor comenzó en el 2023, tal como ellos mismos lo han retratado en sus redes sociales, compartiendo momentos clave de su relación.

Tras poco más de un año juntos, la pareja se comprometió en el 2024 frente al mar, lo que fue descrito por Aparico como “el día más perfecto”. Desde ese momento, dieron inicio a los preparativos para un matrimonio que, sin saberlo, terminaría siendo único en el mundo.

¿Cómo hizo la pareja para casarse en el Super Bowl?

El equipo de Bad Bunny explicó que la pareja había invitado al artista para asistir a su boda. Sin embargo, el cantante en vez de asistir, los invitó a formar parte de su presentación en el Super Bowl.

Según confirmaron, el puertorriqueño actuó como testigo del matrimonio y firmó el certificado durante el show.

Tras la presentación, los ahora esposos compartieron su emoción en redes sociales. “La mejor parte de la noche fue ganar una esposa”, escribió Thomas en sus redes sociales, mientras Eleisa resumió la experiencia como un momento que le dejó “el corazón lleno”.