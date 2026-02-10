Los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla 2026 tendrán nuevos horarios para garantizar el correcto desarrollo y el orden de estos grandes eventos multitudinarios y facilitar el disfrute de la fiesta más grande de Colombia, que este año regresa más monumental que nunca.

El sábado 14 de febrero, la Batalla de Flores dará inicio a las 10:30 de la mañana, llenando el Cumbiódromo de la Vía 40 de color, música, tradición y alegría.

Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo comenzará a las 2:00 de la tarde en la Calle 17, exaltando el goce popular de algunos de los barrios más carnavaleros y tradicionales de la ciudad, como Rebolo, Las Nieves, La Chinita, La Luz y finalizando en el bulevar de Simón Bolívar.

El domingo 15 de febrero, la Gran Parada de Tradición, se iniciará a las 10:30 de la mañana y el lunes 16 de febrero, la Gran Parada de Comparsas comenzará a las 11:30 de la mañana, con un despliegue de fantasía, creatividad, belleza y sonoridades auténticas.

Finalmente, el martes 17 de febrero, el tradicional Desfile de Joselito tendrá su inicio a las 4:00 de la tarde por la Cra 54 Calle 59, en una apuesta teatral que marca el cierre simbólico de los cuatro días de Carnaval. Con estos nuevos horarios, Carnaval de Barranquilla invita a turistas y barranquilleros a vivir esta fiesta 2026 del 14 al 17 de febrero.