Febrero reúne dos fechas que invitan al encuentro. Por un lado, el Día de San Valentín, asociado a la celebración de los vínculos afectivos en sus distintas expresiones. Por otro, el Día Internacional de la Margarita, un cóctel clásico que suele disfrutarse en contextos relajados y compartidos.

Ambas ocasiones coinciden en un mes donde la rutina comienza a acomodarse y los planes sociales se dan de manera más espontánea, sin demasiada anticipación.

En ese contexto, convocamos a Daniel Santamaría, embajador de Brown-Forman, para que compartiera algunas recetas de cócteles sencillos, pensados para prepararse en casa y acompañar encuentros informales.

Entre las opciones propuestas, la margarita aparece como una alternativa recurrente por su perfil fresco, su preparación directa y su capacidad de adaptarse a distintas variaciones. Se trata de un cóctel que suele asociarse tanto a celebraciones como a reuniones cotidianas, sin necesidad de grandes despliegues.

A continuación, se presentan cinco versiones de margarita, con ingredientes accesibles y métodos de preparación claros, pensadas para replicar en casa y disfrutar en buena compañía.

Margarita clásica

Ingredientes:

Tequila Jimador Blanco: 60 ml

Cointreau: 30 ml

Zumo de limón: 30 ml

Sal para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación: Escarchar el borde de la copa con sal y enfriarla con hielo. En una coctelera colocar el zumo de limón, el Cointreau y el tequila. Agregar hielo y agitar con intensidad. Retirar el hielo del vaso si se utiliza copa margarita o coupé; en caso de usar un vaso de whisky, puede mantenerse. Colar el contenido y decorar con una rodaja de limón.

Tommy’s Margarita

Ingredientes:

Tequila Jimador Blanco: 60 ml

Miel (preferentemente de agave): 30 ml

Zumo de limón: 30 ml

Sal para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación: Escarchar y enfriar la cristalería. En la coctelera combinar el zumo de limón, la miel y el tequila. Añadir hielo y agitar enérgicamente. Servir colado en copa o sobre hielo en un vaso de whisky. Finalizar con una rodaja de limón.

Fresh Margarita

Ingredientes:

Tequila Herradura Reposado: 60 ml

Jugo de naranja: 30 ml

Almíbar simple: 30 ml

Gaseosa de toronja

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja de limón o naranja

Preparación: Escarchar un vaso de whisky con tajín y agregar hielo. Incorporar el tequila, el almíbar y el jugo de naranja. Mezclar suavemente y completar con gaseosa de toronja. Integrar con una o dos vueltas de cuchara y decorar.

Margarita de frutos rojos

Ingredientes:

Tequila Herradura Reposado: 60 ml

Mermelada de mora o frutos rojos: 30 g

Zumo de limón: 30 ml

Gaseosa de limón

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación: Escarchar el vaso con tajín y enfriarlo con hielo. Licuar el tequila, la mermelada y el zumo de limón junto con hielo hasta obtener una mezcla homogénea. Servir sobre el hielo, completar con gaseosa de limón y decorar.

Margarita de sandía

Ingredientes:

Tequila Herradura Reposado: 60 ml

Zumo de sandía: 30 ml

Almíbar simple: 30 ml

Zumo de limón: 30 ml

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja o triángulo pequeño de sandía y limón

Preparación: Escarchar un vaso de whisky con tajín y enfriarlo con hielo. En una coctelera colocar el tequila, el zumo de sandía, el almíbar y el zumo de limón. Agregar hielo y agitar con fuerza. Si no se dispone de coctelera, se pueden licuar todos los ingredientes con hielo hasta lograr una textura tipo frappé. Servir en el vaso escarchado y decorar con sandía, limón y, opcionalmente, un toque adicional de tajín.

Tanto San Valentín como el Día Internacional de la Margarita ponen el foco en celebraciones simples, donde lo central es el encuentro. Una mesa compartida, una charla distendida y un cóctel bien preparado suelen ser suficientes para marcar la ocasión.