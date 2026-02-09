Dormir con el celular en la mesa de noche es un hábito muy común, sin embargo esta práctica puede generar serios problemas de salud, ya que, según especialistas, este dispositivo electrónico impide que su cerebro se regenere mientras duerme.

En ese sentido, esta puede ser la causa por la que muchas personas se despiertan cansadas al día siguiente, y aunque hayan dormido varias horas sienten que el tiempo de descanso fue muy corto y pareciera que están más cansados que antes de ir a dormir.

De igual manera, los expertos en envejecimiento y trastornos del sueño coinciden en que la presencia de dispositivos electrónicos cerca de la cama o el lugar de descanso introduce estímulos que alteran la calidad del sueño y pueden generar problemas de salud a corto y largo plazo.

Asimismo, el dejar el celular cargando junto a la cama parece inofensivo, pero tiene consecuencias que van más allá de las notificaciones o la luz de la pantalla, ya que dormir con este dispositivo cerca de la cabeza puede interferir en procesos biológicos fundamentales del sueño.

Según las publicaciones de Diego Suárez, especialista en envejecimiento saludable, el entorno nocturno y la ausencia de tecnología son piezas clave para que el cerebro logre repararse y consolidar funciones cognitivas, tal como lo especificó en sus redes sociales.