La Alcaldía de Soledad, en conjunto con las autoridades de Policía, ofreció una recompensa de hasta $20 millones de pesos a quien suministre información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables del atentado a bala contra Manuel Antonio Riquet Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Soledad.

De acuerdo con un reporte suministrado por las autoridades, el hecho se registró a la 1:45 de la tarde del pasado domingo 8 de febrero en la carrera 17C con calle 49, cuando Riquet Márquez se encontraba en su silla de ruedas, acompañado de otra persona en la terraza de su residencia.

En ese momento, un hombre armado se habría acercado con la intención de atacar a ese tercero, quien, según la autoridad, ya había sido víctima de un hecho criminal reciente.

En medio de la acción violenta, el líder comunal quedó en la línea de fuego y recibió un impacto de bala en la espalda, al parecer cuando intentó proteger a la persona que estaba a su lado.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Universidad del Norte, donde permanece bajo atención médica.

Sin embargo, EL HERALDO tuvo acceso a una nueva información que gira alrededor de este atentado y que está siendo investigada por las autoridades.

Todo parece indicar que el líder comunal vendría siendo víctima de intimidaciones por parte de un grupo criminal que opera en la zona, el cual le habría exigido cuotas extorsivas para no atentar en su contra ni a su familia.

Hay que señalar que tras lo ocurrido, la Alcaldía de Soledad convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación.