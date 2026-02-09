Tras el sangriento crimen del concejal Óscar Antonio Montilla Iriarte, el Concejo Municipal de Calamar emitió un comunicado a la opinión pública lamentando su repentino fallecimiento.

Leer más: Una vieja deuda, uno de los móviles del crimen en cancha del barrio La Manga

“El honorable Concejo Municipal de Calamar expresa su más profundo sentimiento de dolor y consternación por el fallecimiento de nuestro concejal, amigo y compañero Óscar Montilla Iriarte”, se lee en el comunicado.

Puesto en el que solía laborar el concejal por el partido Liberal, Óscar Antonio Montilla Iriarte.

Allegados y compañeros de trabajo recuerdan al funcionario como una persona carismática y responsable cuando emprendía cada una de sus labores, ya sea personales o para su comunidad.

“Óscar fue un servidor público comprometido, un hombre íntegro y un líder cercano a la comunidad, que dedicó su vida al trabajo honesto y al bienestar del municipio (…) Su vocación de servicio, su calidad humana y su amor por Calamar dejan una huella imborrable en esta corporación y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, reza.

El Concejo Municipal de Calamar, al igual que los familiares de Montilla, exige a las autoridades celeridad en la judicialización de los tres detenidos, identificados como Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Óscar Andrés Movilla Zanabria, con el propósito de que su crimen no quede en la impunidad.

Fotografía de reseña de los capturados, señalados por la comunidad de asesinar al comerciante.

Cabe reseñar que, al parecer, el móvil del homicidio sería un presunto caso de extorsión. Sin embargo, las autoridades también buscan información en Bolívar sobre la actividad política de la víctima fatal.