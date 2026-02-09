Las autoridades policiales y de Fiscalía abrieron una investigación para esclarecer el hecho criminal en el que perdió la vida Miguel Francisco Arteaga Martínez, de 54 años, ocurrido la tarde de este domingo 8 de febrero en una cancha de fútbol del barrio La Manga, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Un reporte de la Policía Metropolitana indicó que hacia las 5:00 p. m., Arteaga Martínez permanecía en el escenario deportivo en compañía de otras personas, aparentemente vecinos del sector, cuando hicieron presencia pistoleros en moto.

Según el informe, el parrillero de la moto accionó un arma de fuego que portaba y acabó instantáneamente con la vida de Arteaga Martínez.

En la misma acción, el criminal impactó a una persona que estaba junto al hoy occiso. Este hombre fue identificado como Armando Benjumea Garizábalo, de 35 años, taxista de ocupación.

Tras resultar herida, esta persona fue trasladada hasta el Hospital del barrio La Manga por hombres que estaban en la cancha.

Sobre el atentado, EL HERALDO conoció que se investiga una posible retaliación contra Miguel Francisco Arteaga, pues este fue procesado por un caso de homicidio del que resultó como víctima hombre y que sucedió en el año 2007.