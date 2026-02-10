Nana Calistar, creador de contenido, comediante y astrólogo mexicano, está ganando seguidores en el mundo de la astrología. Sus predicciones y horóscopos, con un estilo irreverente y carismático, han conectado a millones de personas.

Leer también: EL HERALDO en las calles | La reina del Carnaval, Michelle Char, habla de su coronación ‘Aquí suena’

Nana combina astrología con humor, consejos de vida y chistes, lo que hace que sus predicciones sean más entretenidas y accesibles que un horóscopo tradicional.

Horóscopo de Nana Calistar para este martes 10 de febrero

Aries

“Aries, tus planes dependen de ti, no de la suerte ni de lo que diga la gente. Ya deja de andar cargando sueños ajenos como si fueras burro de feria, porque luego te descuidas tú por andar resolviendo la vida de los demás, y eso sí te puede traer errores que más adelante vas a lamentar. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde tienes que ponerte las pilas, porque vienen días en los que podrías sentir que no quieres ni levantarte.

Y mira mijo, es normal sentirse bajoneado a veces, pero no te puedes quedar ahí tirado como calcetín en la sala. Necesitas poner mucho de tu parte, porque si no, esa tristeza se vuelve costumbre y tú no naciste para vivir a medias. Aries es fuego, es impulso, es fuerza, así que sacúdete, aunque sea poquito, y empieza de nuevo”.

Tauro

“Tauro, se vienen días donde los trámites, documentos y arreglos van a estar favorecidos, pero eso no significa que no te vayas a estresar. Tú eres de los que quieren todo en orden, como señora con su casa limpia, pero cuando algo se mueve, te desesperas. Respira, porque aunque andes con pendientes, todo va a salir mejor de lo que imaginas si no te adelantas con la angustia.

Este 10 de febrero del 2026 marca un momento perfecto para iniciar de cero en cuestiones de amistad. Ya deja de rodearte de gente que nomás estorba o que solo aparece para incomodar. Ponte las pilas, porque podrías perder personas valiosas por andar atendiendo a quien no sirve ni para ir a traer las tortillas. Tauro, aprende a elegir mejor a tu círculo, porque no todos merecen tu lealtad.

Si tienes pareja, una noticia los va a unir más que nunca. Algo que estaban esperando o una situación que se aclara va a fortalecer la relación y, de paso, va a quitar de en medio a una persona que les ha estado estorbando. A veces hay terceros que meten ruido, pero cuando el amor es real, se nota quién sobra”.

Géminis

“Géminis, mi cielo, tu optimismo es tu mejor arma, así que no lo desperdicies por andar escuchando a amistades rete chismosas que solo quieren ponerte de malas. Tú sabes que siempre hay gente que disfruta más el drama ajeno que su propia vida, así que no les des el gusto. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde puedes lograr mucho, pero necesitas enfocarte y no distraerte con tonterías.

Ya no des por hecho cosas que no sabes. A veces tu mente se va más rápido que la realidad y terminas armando tormentas en un vaso de agua, sobre todo si tienes pareja. Géminis, no inventes historias donde no las hay. Recuerda que la seguridad en ti mismo es clave. Si no confías en lo que eres y en lo que tienes, entonces ¿para qué sigues ahí? El amor no se sostiene con dudas ni con celos imaginarios.

Ten cuidado con caídas y trancazos, porque estarán a la orden del día. No andes corriendo como si trajeras prisa eterna, porque luego la vida te da un susto para que bajes el ritmo. Cuida tu cuerpo, que no estás para andar con golpes innecesarios”.

Cáncer

“Cáncer, amores nuevos vienen en camino, así que prepárate psicológicamente y deja de cargar heridas viejas como si fueran costal de papas. Ya lo que pasó, pasó. Olvida daños, traiciones y decepciones, porque si sigues mirando para atrás, no vas a poder recibir las nuevas caricias que la vida te quiere mandar. Este 10 de febrero del 2026 marca un renacer en tu corazón, pero depende de ti abrir la puerta.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacarte información. Tú a veces eres tan noble que cuentas de más, y luego terminan usando tus palabras en tu contra. Sé más discreto con tus cosas personales, porque no todo mundo merece saber lo que pasa en tu vida. Hay gente que pregunta por “preocupación” pero en realidad solo quiere chisme.

No te recrimines errores que no son tuyos. Lo que fue, ya fue. Vive tu presente. Cáncer, tú eres de los que se culpan hasta por lo que no hicieron, y eso no se vale. Aprende a soltar la culpa, porque te roba la paz”.

Leo

“Leo, ya no estés con ese miedo pegado como calcomanía vieja, porque la vida no se detiene nomás porque tú te pongas nervioso. Mira mijo, los cambios que vienen no son para asustarte, son para sacudirte el polvo y recordarte que tú naciste para brillar, no para andar escondido como foco fundido. Este 10 de febrero del 2026 marca una etapa donde se te van a mover muchas cosas, pero no es castigo, es acomodo del universo, como cuando una señora acomoda la sala y avienta lo que ya estorba.

Una persona del pasado podría aparecer otra vez, pero no porque sea el amor de tu vida, sino porque la vida es bien sabia y te la va a poner enfrente pa’ que aprendas con quién sí y con quién ni aunque te rueguen. No vayas a caer de nuevo en la misma piedra, porque luego te pasa que idealizas gente como si fueran santos y resultan más corrientes que agua de charco.

Se te va a caer la venda de los ojos sobre alguien que tú jurabas que era diferente. Ay Leo, a veces te encanta hacer novelas en tu cabeza, pero esta vez vas a ver las cosas como son, sin filtros ni excusas. Y aunque duela tantito, te va a liberar muchísimo”.

Virgo

“Virgo, ya deja de querer tener todo bajo control como si fueras la mamá del universo. A veces la vida se mueve sola y tú nomás tienes que aprender a fluir, porque por más que planees, siempre llega algo que te cambia el rumbo. Este 10 de febrero del 2026 viene con sorpresas, unas bonitas y otras que te van a abrir los ojos aunque te arda tantito, pero así es esto, a veces la verdad entra como jalón de greñas.

Una persona de piel blanca podría regresar a tu vida, trayendo oportunidades en el amor o en algo que te mueve el corazoncito. Pero ojo Virgo, no te me emociones luego luego como quinceañera con el primer mensaje. Investiga bien cuáles son sus intenciones, porque tú sabes que no todo el que regresa es porque te extraña, a veces regresan nomás a ver si todavía pueden tenerte ahí, como opción guardada. Eso que te negabas a creer sobre cierta persona va a salir a la luz. Ay Virgo, tú siempre queriendo justificar lo injustificable, pensando que “tal vez cambie”, “tal vez no era así”.

Libra

“Libra, en el trabajo vas a tener que ponerte bien listo porque se vienen días donde los superiores van a andar más exigentes que suegra en domingo. Te van a pedir más, te van a observar más, y aunque te den ganas de soltar la lengua y decir “ya estoy hasta acá”, mejor respira y haz lo tuyo. No porque seas dejado, sino porque a veces el silencio vale más que mil explicaciones. Recuerda que las paredes oyen, y en los trabajos siempre hay alguien que lleva y trae como comadre de barrio.

Aguas con una persona de piel blanca que podría llegar por medio de una amistad. No es para que te sugestiones, pero sí para que abras bien los ojos, porque esa persona puede traer chismes, malos entendidos y drama innecesario. Y tú Libra, aunque te hagas el diplomático, no estás para andar arreglando pleitos ajenos ni cargando broncas que ni son tuyas.

Se ve también que una amistad del pasado regresa a tu vida, y con ella vuelve ese sentimiento bonito de hermandad. A veces la vida te regresa gente buena cuando más lo necesitas, como recordándote que no todo mundo es traición. Date chance de reconectar, pero sin perder tu esencia ni permitir que te absorban”.

Escorpión

“Escorpión, ya es momento de que cuides tu interior cómo cuidas tus corajes, porque tú eres de los que por fuera se ven fuertes, pero por dentro traen tormenta. No te lastimes más por quien no vale la pena o nomás te da dolores de cabeza. La vida es justa, mijo, y aunque a veces no lo parezca, te va poniendo pruebas para que valores lo que tienes y dejes de quejarte por tonterías.

Aprende a mirar lo bueno antes de que se te caiga de las manos. Porque luego uno no aprecia hasta que pierde, y tú no estás para andar sufriendo después por no haber cuidado lo que sí era real.

Aguas con un amor del pasado que podría regresar a dar lata. Y tú ya sabes cómo son esos regresos: llegan como si nada, con carita de arrepentidos, pero a veces solo vienen a ver si todavía pueden mover el piso. No caigas tan fácil, Escorpión, que tú eres intenso y cuando te enredas, te enredas con ganas. Pregúntate bien si esa persona suma o nomás viene a revolver”.

Sagitario

“Sagitario, ya no des pie a tonterías ni chismes de vecindad, porque en estos días vas a estar rodeado de gente que habla más de lo que hace. Tú sabes que siempre hay comadres y compadres que disfrutan meter cizaña, así que no caigas en provocaciones. Este 10 de febrero del 2026 marca un ciclo de cambios fuertes en el amor y en la vida, y necesitas ser inteligente para no salir perdiendo.

En el amor vienen un sin número de movimientos que tendrás que aceptar. No quieras controlar todo, porque la vida se mueve como quiere. Si estás en pareja, puede haber ajustes, conversaciones incómodas o decisiones importantes. Si estás soltero, se visualizan amores de una noche, de esos que empiezan con emoción y terminan con “¿y tú quién eras?”. Así que cuida bien a quién le aflojas la caricia, porque luego te encariñas rápido.

Ten cuidado con viajes inesperados, porque podrías pasar algún inconveniente. No es para que te encierres, es para que seas precavido. Revisa todo, no andes a las carreras y no confíes en que “todo sale”. Sagitario, tú eres aventurero, pero también necesitas tantita planeación”.

Capricornio

“Capricornio, mi cielo, prepárate porque estás entrando en una etapa de grandes cambios, una etapa muy perra donde por fin vas a sentir que la vida empieza a recompensarte. Este 10 de febrero del 2026 marca el inicio de un ciclo lleno de éxitos, de personas más amorosas y de oportunidades que te van a sacar de la rutina. Ya no te limites en tus deseos ni en tus metas, porque estás en un momento donde todo puede materializarse si te lo crees y trabajas por ello.

Podrías sentir celos por alguien que te interesa mucho, pero que anda de más con otra persona. Ay Capricornio, no te claves. La vida es así, quien te quiera y valore va a hacer lo posible por estar contigo, y quien no, se va a retirar solito. No mendigues atención ni amor, porque tú no eres opción de nadie. Next y sigue tu camino como se debe.

Tu buen corazón a veces te hace cometer errores. Te falta tantita maldad, mijo, no para ser malo, sino para dejar de ser tarugo y saber reaccionar cuando alguien quiere arruinarte la existencia. No todo mundo es tan noble como tú, y a veces tienes que aprender a poner límites, a decir que no, y a mandar al chorizo a quien solo viene a estorbar”.

Piscis

“Piscis, ponte bien listo porque hay una amistad que anda hablando de ti más de la cuenta, contando cosas que tú dijiste en secreto. Ay Piscis, tú eres tan confiado que a veces abres el corazón como si fuera tiendita de la esquina, pero no todo mundo sabe guardar lo que se le dice. Así que ya no cuentes de más, porque hay gente que sonríe bonito y por detrás anda regando el chisme como si fuera agua bendita.

Se visualizan mejoras económicas y la posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Eso te va a levantar el ánimo, porque tú cuando te emocionas, te iluminas. Pero ojo, no te aceleres, planea bien, porque los sueños se cumplen con pasos firmes, no con impulsos. Este 10 de febrero del 2026 marca una etapa donde puedes crecer mucho si te organizas. No descuides tu parte emocional. Andas lastimado del corazón y eso te podría llevar a hacerle caso a cualquier tonto que te diga dos palabras bonitas. Ponte las pilas y sé más exigente”.