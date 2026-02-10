El video que ha venido circulando en redes sociales en el que se ve a un hombre acosando a la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, durante el desfile de La Guacherna el pasado viernes 6 de febrero, generó una enorme indignación entre internautas y colectivos de mujeres.

En la grabación se ve el momento en el que la soberana de la fiesta se acercó a algunos asistentes que se encontraban detrás de valla de seguridad en la carrera 44 por donde pasa el desfile. Michelle iba bailando acompañada de algunos miembros de su equipo cuando decidió acercarse a varios seguidores y uno de ellos, un joven que se encontraba grabando con su celular, acosó a la reina cuando ella se disponía a tomarse una foto con él.

El joven, al ver que ella accedió a tomarse una selfie con el sujeto, este aprovechó y la tomó por la fuerza pese a que ella intentaba zafarse y retirarse del lugar. En ese momento, él le alcanzó a darle un beso muy cerca de la boca, por lo que un uniformado de la Policía decide intervenir de inmediato para controlar la situación, mientras que los miembros del equipo de Michelle Char la socorren y la retiran de allí, mientras ella intentaba tranquilizarse.

En redes sociales son muchas las voces de indignación y rechazo por este caso de acoso e incluso algunos internautas piden que el hombre sea judicializado.

Algunos colectivos, como la Asociación de Mujeres Periodistas de Colombia, rechazaron duramente el acoso del que fue víctima Michelle Char.

“Este hecho constituye una grave violación a la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de las mujeres, y refleja una problemática estructural de violencia de género que no puede seguir siendo tolerada en nuestra sociedad”, se lee en la comunicación del grupo.

Apenas veo que un idiota hizo llorar a Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla.

En la Guacherna la besó mal.



Los barranquilleros adoran a su reina, y ella a su gente.

Comparten esa alegría, buena energía, abrazos, besos, baile, música con respeto.



¿Cómo carajos se… pic.twitter.com/T25CjQotJa — DoñaPily (@dona_pily2) February 10, 2026

Al respecto, la reina habló en sus redes sociales sobre lo ocurrido y pidió no fomentar el odio hacia el sujeto. Esto porque muchas personas pidieron que se compartiera el usuario del hombre.

“Eso era un momento de euforia, yo estaba abrazando a la gente, me le estaba tirando encima a la gente, tal vez me jaló o fue una mala pasada, no sé, fue un momento que todo se salió de control, pero no debemos fomentar el odio. Yo estoy bien, lo último que quiero es fomentar contra él, no sé quién es, pero no lo hizo con mala intención”, dijo Char Fernández.