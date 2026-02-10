El año 2026 comenzará con uno de los fenómenos astronómicos más impactantes como lo es un eclipse solar anular que se registrará el martes 17 de febrero y podrá ser observado desde distintas regiones del planeta.

Las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en EE. UU. aumentaron un 470 % tras el Super Bowl

La actriz Catherine O’Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar: padecía cáncer rectal

Video: Cardi B sufre aparatosa caída con un robot en fiesta del Super Bowl y se vuelve viral

Este evento, conocido como el “anillo de fuego”, ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin llegar a cubrirlo por completo. Como resultado, se forma un círculo luminoso alrededor del satélite natural, generando una imagen única en el cielo.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, por lo que su tamaño aparente es menor que el del Sol. En estas condiciones, no logra ocultarlo totalmente y deja visible un borde brillante en forma de aro.

Este tipo de eclipse es menos frecuente que el parcial, pero resulta especialmente atractivo por su efecto visual. De acuerdo con proyecciones astronómicas, la fase anular completa solo podrá apreciarse en zonas de difícil acceso, principalmente en áreas de la Antártida y el océano Austral.

Gustavo Amador/EFE Este tipo de eclipse es menos frecuente que el parcial, pero resulta especialmente atractivo por su efecto visual.

No obstante, millones de personas podrán observar el eclipse de manera parcial en: sur de Argentina y Chile, regiones del sur de África, Madagascar y sectores del océano Atlántico Sur.

En estas zonas, el Sol aparecerá parcialmente cubierto por la Luna durante el evento. Según los cálculos oficiales, el eclipse tendrá lugar entre las 9:56 y las 14:27 en Tiempo Universal Coordinado (UTC). La fase anular, considerada el momento más llamativo, tendrá una duración aproximada de dos minutos.

Yainer Ariza, el bailarín cartagenero que participó en el Super Bowl LX junto a Bad Bunny

Además del eclipse de febrero, el calendario astronómico del próximo año incluye otro evento relevante: un eclipse solar total el 12 de agosto, que será visible en algunas zonas de Europa, Groenlandia e Islandia.

Lamentablemente, en Colombia no se podrá ver estos fenómenos astronómicos. Puede seguir las cuentas oficiales en redes sociales para disfrutar de las fotografías.