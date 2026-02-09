La rapera Cardi B se convirtió en tendencia en redes sociales luego de sufrir una aparatosa caída durante un evento previo al Super Bowl LX, realizado en San Francisco.

El incidente ocurrió cuando la artista participaba en una actividad interactiva con un robot durante la fiesta organizada por Fanatics en el Muelle 48. En medio de la dinámica, la cantante perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre el pavimento, ante la mirada de varios asistentes.

Cardi B gets knocked over after trying to pose with a robot and the machine suddenly tips onto her.pic.twitter.com/gwKKXB6UcT — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 8, 2026

El momento fue captado en video y difundido rápidamente en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

Cardi B Tips Robot Onto Herself While Giving A Lap Dance, Video https://t.co/UfT87mZlkW pic.twitter.com/ovziQGuMQO — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

Ante la rápida difusión del contenido, Cardi B utilizó su cuenta en X para manifestar su molestia y exigir que se retirara el material, advirtiendo posibles acciones legales contra el portal que publicó las imágenes que es TMZ.

El pasado domingo Cardi B se vio en la llamada ‘casita’ en el show del medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny.