Barranquilla se une a la campaña para ayudar a las familias de Córdoba damnificadas por la emergencia invernal que azota al país. El alcalde Alejandro Char confirmó la apertura de un centro de acopio para la donación de alimentos y otros insumos.

Este punto estará ubicado en la carrera 43, #6-120, en el sector de Barranquillita, y estará habilitado para la recolección de ayudas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

“Nuestros hermanos nos necesitan y ya abrimos un centro de acopio en la carrera 43 #6-120, Barranquillita, para sumar ayudas. Estamos recibiendo alimentos no perecederos, colchonetas y kits de aseo. Pueden donar jabón de cuerpo, desodorante, cepillo de dientes, crema de dientes, paños húmedos, toallas higiénicas, shampoo en sobres”, declaró.

El mandatario expresó que el acompañamiento a esta calamidad se viene realizando en comunicación con sus colegas de Córdoba y Montería.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Córdoba, somos conscientes de todas las dificultades que están padeciendo miles de familias. Queremos ser muy solidarios con ustedes, desde Barranquilla, hemos hecho con ustedes una conexión con el equipo del gobernador Erasmo, con el alcalde y colega Hugo, para que en las próximas horas, desde Barranquilla llegue ayuda para este hermano y querido pueblo”.

Con este llamado, el alcalde de los barranquilleros invita a la ciudadanía a moverse en solidaridad y empatía “Cada aporte cuenta. Lo que para nosotros es un gesto, para muchas familias es esperanza”, finalizó.

Cabe destacar que en la ciudad también se encuentran habilitados otros centros de acopio como el de la Galería de la Plaza de la Paz, así como también en el Banco Arquidiocesano de Alimentos.