Como alianza entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A) y el Carnaval de Barranquilla, la autoridad ambiental anunció la instalación de 60 puntos ecológicos de recolección de residuos sólidos a lo largo de la vía 40 durante la celebración de la Batalla de Flores.

Esta iniciativa parte de la estrategia Carnaval Sostenibles, la cual está siendo impulsada por la CRA con el slogan ‘Quien lo cuida es quien lo goza’, el cual busca fortalecer la relación entre la cultura y la responsabilidad ambiental a través de la educación.

Los puntos ecológicos estarán ubicados en la zona de bienestar, zona de concentración y en los palcos, con el propósito de promover la correcta disposición del material aprovechable y demostrar que celebrar también es cuidar lo que nos da vida.

Por iniciativa de Carnaval de Barranquilla, una vez finalizadas las festividades, los tanques de los puntos ecológicos serán donados a los hacedores del Carnaval para su reutilización en la elaboración de carrozas, disfraces y otros elementos artísticos, fomentando así la economía circular y el aprovechamiento responsable de los materiales.

Asimismo, la C.R.A. participará en el desfile de la Batalla de Flores con su mensaje de conciencia ambiental ‘Somos Agua’, una estrategia lúdico-pedagógica de educación ambiental y fortalecimiento institucional, con énfasis especial en el cuidado y la preservación del recurso hídrico en el departamento del Atlántico.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Jesús León Insignares, afirmó: “El Carnaval es alegría, cultura y tradición pero también es una oportunidad para recordar algo esencial: somos agua. Desde la C.R.A. estamos convencidos de que la cultura y el cuidado del ambiente deben ir de la mano. Por eso llevamos nuestro mensaje ‘Somos Agua’ a la Batalla de Flores, para invitar a propios y visitantes a proteger nuestros recursos hídricos y disponer adecuadamente los residuos. Celebrar también es cuidar, y cuando cuidamos lo que nos da vida, demostramos nuestro amor y compromiso con el Atlántico”.

Esta puesta en escena busca sensibilizar a propios y visitantes sobre la importancia de proteger el agua, visibilizar el impacto de los residuos sólidos —especialmente plásticos y latas— y honrar la biodiversidad del Caribe mediante representaciones artísticas de especies clave de la fauna y flora local.

La narrativa destacará la riqueza ambiental asociada a los cuerpos de agua del territorio y reconocerá al río Magdalena como eje vital de la identidad del Caribe colombiano.