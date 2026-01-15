Una nueva polémica protagonizan los cantantes de música popular Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, quienes en octubre de 2024 se fueron a los golpes en un centro comercial de Bogotá, pero esta vez el ‘encontronazo’ fue por redes sociales tras el homenaje que recibió en el Movistar Arena el artista Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá.

cortesía

Familiares, amigos, colegas y fanáticos de Yeison Jiménez le rindieron homenaje en un multitudinario evento llevado a cabo en la tarde del 14 de enero, en el Movistar Arena de la capital del país. Entre los artistas que hicieron presencia estuvieron Luis Alfonso, Pipe Bueno, Francy, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Nelson Velásquez, Ciro Quiñonez, Alan Ramírez y Luis Alberto Posada.

Horas después, Giovanny Ayala publicó un video en redes sociales lanzando fuertes críticas al homenaje y a quienes participaron en este. El intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’ calificó el evento como “un circo” y a los asistentes como “payasos”, sin especificar a quiénes se refería.

Carlos Ortega/EFE AME5197. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez participan en un homenaje póstumo este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). En medio de un ambiente más cercano a la celebración que al duelo, miles de personas se dieron cita para acompañar al cantante colombiano de música popular, que murió el sábado en un accidente de avión. EFE/ Carlos Ortega

Para Ayala, las canciones interpretadas por colegas del género durante el homenaje no fueron bien escogidas porque la mayoría no tenían como tema central la despedida de un ser querido. Consideró que algunos artistas “aprovecharon” el momento para cantar sus propios temas y hacerse promoción, lo cual le pareció “bochornoso”.

#LoQueBorraron | Quedé sorprendido con este video que borraron a las 2 horas. Aquí la prueba del show-oportunista de Giovanny Ayala calificando de circo y payasos el homenaje en el Movistar Arena a Yeison Jiménez, mientras etiquetaba a todos los medios desde su publicación. pic.twitter.com/53QALBWGMM — Julio César Velásquez Mejía | SoyJuli.us (@soyjuli_us) January 15, 2026

Las declaraciones de Giovanny Ayala desataron todo tipo de reacciones, sobre todo críticas porque los fanáticos de Yeison Jiménez consideraron de muy mal gusto cuestionar la manera en la que la familia y amigos decidieron despedir a ‘el Aventurero’.

Luego, Ayala le salió al paso a las críticas asegurando que su intención no era crear una polémica en medio del dolor por el fallecimiento de Yeison: “Con mucho respeto, creo que este video está totalmente fuera de contexto. Qué ganas de hacer quedar mal a los demás artistas”, dijo.

No obstante, Ciro Quiñonez -con quien ha tenido peleas en el pasado- le respondió a Giovanny Ayala afirmando que este no asistió al homenaje porque su presencia no es agradable para ninguno de los que estuvo en el Movistar Arena.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste malo en vida con Yeison hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta”, escribió en un comentario de Instagram.