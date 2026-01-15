El gremio de la música popular estuvo triste durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, fallecido el pasado sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Muere el champetero Dogardisc, intérprete de éxitos como ‘El viejo zorro’

Valentino Lázaro rompió en llanto durante una conversación con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia: “Está muerto”

El FICCI revela la imagen oficial de su edición 65: una mirada a la ciudad y a su historia con el cine

En medio del emotivo encuentro, el cantante Luis Alfonso, uno de los amigos más cercanos del intérprete de Aventurero, protagonizó uno de los gestos más conmovedores de la jornada al anunciar que abrirá espacios laborales dentro de su propio equipo para los músicos y colaboradores que trabajaban con Yeison Jiménez.

El artista, conocido como El Contentoso, reveló que tras la muerte del cantante muchas personas de su equipo quedaron en una compleja situación laboral, pues Yeison no solo era su jefe, sino una figura paternal dentro del proyecto musical que había construido durante años.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’”, expresó Luis Alfonso.

Según explicó el artista, esta decisión busca honrar la memoria de Yeison Jiménez y mantener vivo su legado como empresario, líder y mentor, una faceta que siempre destacó por el cuidado y la cercanía que tenía con cada integrante de su equipo.

El homenaje póstumo se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de seguidores se reunieron para despedir a uno de los máximos exponentes del género. La jornada inició con una misa privada presidida por el padre Chucho, a la que asistieron familiares cercanos como su madre y su hija Thaliana Jiménez, además de amigos íntimos.

Posteriormente, el escenario se llenó de grandes figuras de la música popular como Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Arelys Henao y Luis Alberto Posada, quienes compartieron anécdotas y canciones en honor al artista.