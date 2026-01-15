El cantante cucuteño Ciro Quiñonez señala que ha construido su carrera en la música popular con disciplina, perseverancia y una historia marcada por la gratitud.

Ayda Valencia detalla cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios”

Paola Jara explica por qué no muestra el rostro de Emilia, su hija con Jessi Uribe, en redes sociales

Hugh Jackman y Kate Hudson brillan juntos con su nueva película ‘Song Sung Blue’

Además, señala que en su camino artístico encontró una figura clave que no solo creyó en su talento, sino que se convirtió en su mentor, amigo y guía como lo fue Yeison Jiménez.

Desde un principio Yeison lo apoyó y ese hecho fue determinante para que hoy sea reconocido como una de las nuevas voces del género popular a nivel nacional.

Para Ciro, Yeison no solo fue un referente musical, sino un ejemplo de lucha, resiliencia y profesionalismo. La cercanía que construyeron con el tiempo lo llevó a verlo como un hermano mayor, alguien que le mostró el verdadero significado de ser artista dentro y fuera del escenario.

En declaraciones a Blu Radio, Quiñonez aseguró que gran parte de su identidad artística nació gracias al respaldo de Jiménez, quien lo acompañó desde sus primeros pasos y lo impulsó a creer en su propio talento.

“Yo soy la creación de Yeison Jiménez, yo soy un artista de Yeison Jiménez, un artista que agarró de cero y que hoy no tiene dónde está y que alcancé a agradecerle siempre en esta mejor temporada, en el mejor año de mi carrera, a decirle gracias porque tu tiempo, tu corazón no fue en vano. Hoy Ciro Quiñones, un artista a nivel nacional. Gracias a Yeison Jiménez. Por su cariño, por su apoyo y por todo lo que me brindó en vida”, dijo.

Pero el pasado sábado 10 de enero recibió la noticia fatídica que el artista caldense había perdido la vida en un accidente aéreo. Igualmente, indicó que lo recordará como el hombre que marcó su destino y cuyo legado seguirá vivo en la música popular colombiana.

#EspecialYeisonJímenezRTVC 🎤✨ Ciro Quiñónez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe interpretan en el Movistar Arena la emblemática canción “Regalada Sales Cara”, haciendo vibrar a los miles de asistentes que rinden homenaje a Yeison Jiménez.



Es la primera vez que los cuatro… pic.twitter.com/jbo0SFBoKl — Radio Nacional CO (@RadNalCo) January 14, 2026

Como homenaje, Quiñonez se unió a otros diez artistas para rendirle tributo y mantener vigente la huella que dejó en la industria musical. “Su legado no se borra, se transforma en inspiración para quienes seguimos este camino”, concluyó.

Esposa de Yeison Jiménez aseguró haber hablado con el artista

Asimismo, Ciro en una entrevista con Día a Día, contó que la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, le dijo que había recibido un mensaje del artista.

“A mí también me impactó, me subió al segundo piso de su casa a hablar de que Yeison le había hablado. Me dijo que por favor no me dejara llevar nunca por la fama, por el ego, que tuviera los pies en la tierra, que nunca me quería ver ostentoso, que cuidara mi cuerpo, que me quería mucho y que, por favor, oráramos demasiado por él. Ella es una mujer muy espiritual, como me habló fue algo único”, explicó.