Desde el nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, la atención de los seguidores de la pareja se ha concentrado en cada publicación relacionada con esta nueva etapa familiar. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha mostrado el rostro de la bebé, una decisión que ha despertado curiosidad y debate en redes sociales.

Le puede interesar: Ayda Valencia detalla cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios”

La intérprete de música popular decidió referirse al tema luego de recibir múltiples preguntas de sus seguidores, quienes han insistido en conocer la cara de la pequeña. En una reciente interacción digital, Paola Jara explicó de manera directa por qué, por ahora, ha optado por mantener en reserva la imagen de su hija.

El pasado 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron públicamente el nacimiento de Emilia, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales y medios de entretenimiento. Desde entonces, ambos artistas han compartido fragmentos de su experiencia como padres primerizos, mostrando momentos cotidianos y detalles de la bebé sin revelar su identidad completa.

Vea aquí: Hytale, el nuevo videojuego que quiere destronar a Minecraft, ya permite recrear DOOM

Estas publicaciones, lejos de disminuir el interés, incrementaron la expectativa de los seguidores, quienes comenzaron a dejar mensajes reiterados preguntando cuándo mostrarían el rostro de Emilia. La conversación se trasladó a comentarios, historias y transmisiones en vivo, convirtiéndose en uno de los temas más frecuentes alrededor de Paola Jara en redes sociales.

La explicación de Paola Jara

Ante la insistencia, la cantante decidió aclarar su postura. Al referirse al tema, Paola Jara señaló: “Esta pregunta me la están haciendo mucho. No sé, en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en un año. Realmente es un tema en el que no he pensado, la verdad, y siento que todavía no. No he sentido en mi corazón, como que vaya a mostrar su carita”.

Con estas palabras, la artista dejó claro que no existe una fecha definida para hacerlo y que se trata de una decisión íntima, basada más en lo emocional que en una estrategia de comunicación o imagen pública.

Lea también: Colombia despide a Yeison Jiménez con una celebración en medio del duelo en Bogotá

Paola Jara también explicó que uno de los factores que más influyó en su decisión tiene que ver con el ambiente de las redes sociales. En su reflexión, afirmó: “¿La razón? Así como hay personas con muy buena vibra en redes sociales, también hay otras que la vibra no es tan chévere. Igual critican todo, porque sí y porque no, y creo que un bebé exponerlo a eso, es innecesario. Más, porque ella no se va a dar, pero uno de papá sí sufre mucho”.

Aunque han decidido no mostrar el rostro de Emilia, la pareja continúa compartiendo aspectos de su maternidad y paternidad. En sus redes sociales, los seguidores han podido ver imágenes de las manos, los pies y algunos momentos familiares, siempre cuidando no revelar la identidad completa de la bebé.