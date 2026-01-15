A días del accidente aéreo que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otras cinco personas en Boyacá, un nuevo testimonio difundido en redes sociales volvió a poner el nombre del artista en el centro de la conversación digital, esta vez desde una perspectiva espiritual que ha generado alto impacto entre seguidores y curiosos.

El nombre de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, volvió a ser tendencia tras la publicación de un video de la parapsicóloga y médium Ayda Valencia.

En su mensaje, la vidente aseguró haber tenido una conexión espiritual con el artista en los instantes previos al accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, poco después del despegue de una aeronave desde el Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá.

El siniestro dejó como saldo seis personas fallecidas, entre ellas el cantante, de 34 años, oriundo de Manzanares, Caldas. Desde entonces, el caso ha generado múltiples reacciones tanto en el ámbito artístico como entre los seguidores de la música popular.

Lo que Ayda Valencia dice haber percibido

De acuerdo con lo expresado por Ayda Valencia, quien afirmó encontrarse cerca del lugar del accidente el día de los hechos, su experiencia le permitió percibir lo que habrían sido los últimos momentos del artista y de los demás ocupantes de la aeronave.

“Pude automáticamente conectarme con ellos, enviarles mucha luz para apoyarlos a nivel energético. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata. En el primer impacto ellos pierden la vida. Luego, cuando ocurre el incendio, afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que no sufrieran lo que implica un incendio de esa magnitud”, afirmó Valencia en el video difundido en sus redes sociales.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente y alimentaron el debate en plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron el contenido y reaccionaron a la versión espiritual de los hechos.

El instante previo al impacto

En su mensaje, la parapsicóloga también se refirió a lo que, según ella, vivió Yeison Jiménez segundos antes del choque. “Están tranquilos. Lo que le puedo percibir a Yeison en esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, que le pide que lo proteja y proteja a su familia, pero ellos se encuentran bien”, puntualizó.

El testimonio fue recibido con especial atención por parte de los seguidores del cantante, quienes han mantenido activa la conversación sobre su legado musical y su vida personal desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.

Los sueños premonitorios de Yeison Jiménez

Otro de los aspectos que volvió a circular tras el accidente tiene relación con los sueños que Yeison Jiménez habría mencionado en entrevistas previas. Según explicó Ayda Valencia, el cantante habló en vida sobre sueños recurrentes relacionados con accidentes aéreos.

“Esto es un claro ejemplo de lo que son los sueños premonitorios. Un sueño premonitorio se caracteriza porque se repite una acción muchas veces. Creo que ahí, de lo que habló en la entrevista, era que algo estaba pasando con la aeronave y no le puso cuidado”, afirmó la parapsicóloga.

Este elemento fue retomado por usuarios en redes sociales, quienes rescataron fragmentos de entrevistas pasadas del artista y los compartieron como parte de la conversación en torno a su muerte.