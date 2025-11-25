La médium y sanadora colombiana Ayda Valencia volvió a encender el debate alrededor de la muerte de Juan Gabriel tras afirmar, a través de un video publicado en Instagram, que en una reciente canalización no sintió al ícono mexicano “al otro lado”, sino “vivo y aislado”.

Partidos de los cuadrangulares y final de la liga BetPlay también se podrán ver en las salas de cine

‘Better Late Than Never’, el nuevo disco de Romeo Santos, saldrá este viernes

Fallece exparticipante del Miss Universo: fue actriz de terror y Miss México

Sus declaraciones llegan en un momento de alta atención mediática por el estreno del documental de Netflix “Debo, Puedo y Quiero”, que ha disparado nuevamente las dudas sobre lo que realmente ocurrió con el llamado ‘Divo de Juárez’.

En la producción, se muestran grabaciones y documentos en los que el propio artista habla de sus problemas de salud, del peso de la fama y de las presiones económicas, lo que ha alimentado la hipótesis de un posible retiro voluntario lejos de los reflectores.

Alex Cruz/EFE Seguidores del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel acompañan el paso del cortejo fúnebre.

Y es que Juan Gabriel, cuyo nombre era Alberto Aguilera Valadez, murió oficialmente el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, en medio de su gira ‘México es todo’.

Según la versión confirmada por su familia, sufrió un infarto fulminante y sus restos fueron cremados al día siguiente en Anaheim. Sin embargo, desde el primer momento aparecieron dudas entre sus seguidores.

Cortesía Netflix El cantante mexicano siempre se preocupó por documentar sus mejores momentos.

El manejo de los procedimientos funerarios en Estados Unidos, la rapidez con la que fueron entregadas las cenizas y la falta de avances públicos en los procesos de herencia han servido para que piensen que el cantante nunca murió.

A esto se suman las fotografías de un hombre de gran parecido caminando por París, señaladas por algunos como “pruebas” y por otros simplemente como un caso de parecido físico.

Cortesía Netflix El manejo de los procedimientos funerarios en Estados Unidos, la rapidez con la que fueron entregadas las cenizas y la falta de avances públicos en los procesos de herencia han servido para que piensen que el cantante nunca murió.

Una de las figuras que más ha insistido en esta versión es su exmánager Joaquín Muñoz, quien durante años afirmó haber mantenido contacto con el artista.

Asimismo, la periodista mexicana Martha Figueroa también aseguró haber chateado con alguien que se identificaba como “Alberto”.

Wow la serie y la vida de Juan Gabriel … pic.twitter.com/VDZoVnOzVM — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) November 17, 2025

A estas versiones ahora se suma la de Ayda Valencia indicó que fue contactada por varios medios mexicanos e internacionales para que le hiciera una canalización.

“Hola a todos, bueno, les cuento que acabo de ver un poco la historia de Juan Gabriel (la serie de Netflix), porque me venían preguntando mucho que si estaba vivo, me estaban contactando de diferentes medios, sobre todo de México, para ver qué pasaba, qué ocurría con él, si estaba vivo o no”, dijo en su cuenta de Instagram.

Afirmó que percibió que Juan Gabriel habría decidido apartarse “por agotamiento extremo” y que habría elegido un aislamiento voluntario.

“Finalmente, hice la canalización, miré, pero yo no lo siento muerto, la verdad. Me conecté con él, miré, ustedes saben que yo soy muy responsable con esta información, y definitivamente yo lo siento vivo”, expresó.

Valencia ha sido conocida por pronunciamientos previos sobre casos de desapariciones, en los que asegura haber acertado, como el del creador de contenido B King.

Instagram aydasanacion Ayda Valencia reveló que Juan Gabriel podría estar vivo

“¿Qué pasó? Que por muchas circunstancias, por el agotamiento y el extremo de los extremos, toma la decisión de irse, de aislarse, de ausentarse, pero yo lo siento vivo", afirmó Ayda,