‘Better Late Than Never’ (‘Mejor tarde que nunca’), el nuevo disco del bachatero estadounidense Romeo Santos, de origen dominicano, saldrá a la venta el próximo viernes, según dio a conocer este lunes el propio cantante.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que Romeo Santos aparece en un yate junto a su colega Prince Royce, acompañado de un mensaje narrado por el orador motivacional mexicano Daniel Habif, según detalla un comunicado.

“Queridos míos, eso que creyeron que nunca sucedería, solo estaba bajo la superficie esperando su hora. La demora es el pulso secreto de Dios para sorprendernos, por ello las grandes revelaciones nunca llegan en la prisa”, inicia Habif en la narración, y remata: “Lo que parecía imposible, está aquí, mejor tarde que nunca”.

El video concluye con la imagen de Santos y Royce en el yate.

Además se informó que, como antesala al lanzamiento, Romeo Santos, conocido como ‘El rey de la bachata’, celebrará una fiesta de escucha del álbum el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

También realizará, dos días después, una actividad en Long Island, en Looney Tunes Record Store, y el 30 de noviembre otra en Los Ángeles.

Tras años de éxitos con la agrupación Aventura, popular por temas como ‘Obsesión’ y ‘Enséñame a olvidar’, Romeo Santos se lanzó como solista en abril de 2011, alcanzando más éxitos y acercando la bachata a géneros urbanos como el hip-hop o el reguetón.

