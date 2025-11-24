El pasado fin de semana se confirmó el fallecimiento de Erna Marta Bauman, emblemática actriz y ganadora del título Señorita México 1956, quien también representó al país en el certamen de Miss Universo celebrado en Long Beach, California, donde logró convertirse en semifinalista.

“Celia me devolvió la ilusión de grabar”: Lena Burke sobre su homenaje a La guarachera de Cuba

Prepare galletas navideñas en la freidora de aire: sirva con leche o chocolate caliente

El Festival Audiovisual Universitario El Lente abre su segunda edición

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un mensaje oficial: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestra socia Erna Marta Bauman, actriz reconocida por su trabajo en producciones como ‘Las troyanas’, ‘Los derechos de los hijos’ y ‘La mujer marcada’. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos”.

X @chikistrakiz Erna Marta Bauman, Miss México 1956

En redes sociales, seguidores y colegas lamentaron su partida con mensajes de admiración y cariño, destacando tanto su belleza como su trayectoria profesional: “Una gran actriz”, “qué triste noticia”, “una mujer talentosa y hermosa” y “descansa en paz”.

¿Quién era Erna Marta Bauman?

Erna Marta Bauman tenía 87 años y hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte. Nacida el 6 de julio de 1938 en la Ciudad de México, fue la tercera mujer en portar la corona de Señorita México y representar al país en el concurso de belleza internacional.

Tras su participación en Miss Universo, Bauman desarrolló una carrera sólida en cine y televisión, especialmente en géneros como el drama y el terror.

Entre sus proyectos más recordados destacan La Llorona en 1960, El vampiro sangriento en 1962, donde dio vida a la inolvidable Condesa Eugenia Frankenhausen, además de Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada.

Gracias a sus personajes en el cine de terror, Erna Marta fue reconocida como una de las vampiresas icónicas del cine mexicano.