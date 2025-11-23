Las galletas navideñas tradicionales que le gustan tanto ahora se pueden preparar en cuestión de minutos.

Esto gracias a la freidora de aire. Quedan doraditas por fuera, suaves por dentro y con un aroma a Naavidad que no se puede resistir.

Pexels Paso a paso para preparar galletas de Navidad en casa

Esta receta es ideal para quienes buscan algo práctico sin perder el encanto casero de esta época. Lo mejor es que usted elige la figura que más le guste. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 ½ tazas de harina de trigo

½ taza de mantequilla a temperatura ambiente

½ taza de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de vainilla

1 pizca de sal

½ cucharadita de canela (opcional)

Decoraciones navideñas: chispas, glasé, azúcar de colores, etc.

Preparación:

En una taza mezcle la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añade el huevo y la vainilla. Agrega la harina, sal y canela. Mezcla hasta formar una masa compacta.

Refrigere 15 minutos para manejarla mejor. Estira la masa con un rodillo y corta figuras navideñas: estrellas, arbolitos, muñecos, campanas.

Si no tienes cortadores, haz bolitas y aplástalas ligeramente. Pon papel para freidora o papel mantequilla en la canasta. Coloca las galletas dejando espacio entre ellas.

Programa la freidora a 160°C (320°F) por 6 a 8 minutos. Revisa a mitad del tiempo, pues deben verse doraditas en los bordes.

Pexels Galletas navideñas

Déjalas enfriar por completo. Añade glasé, chispas o azúcar navideña para darles ese toque festivo. No hornee a temperatura muy alta o se quemarán por fuera y quedarán crudas por dentro. Además, si la freidora es pequeña, cocine en tandas. ¡Buen provecho!

