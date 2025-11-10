Si desea comer sano y no sabe cómo iniciar, le traemos la receta perfecta para usted. Si tiene una freidora de aire, no tendrá que utilizar nada de aceite.
Se trata de un mix de verduras que las podrá comer con carne, papas o pescado en el almuerzo o en la merienda. Perfecta para hacerla cuando no tenga mucho tiempo, pues no le toma ni 10 minutos. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes (para 2 a 3 porciones)
- 1 taza de brócoli en floretes
- 1 taza de coliflor
- 1 zanahoria grande en rodajas
- ½ pimentón rojo en tiras
- ½ calabacín (zucchini) en rodajas
- ½ cebolla morada en trozos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- ½ cucharadita de paprika o hierbas secas (orégano, romero o tomillo)
Preparación:
Lave y corte todas las verduras en trozos medianos, procurando que sean de tamaño similar para una cocción uniforme. En una taza grande, mezcle las verduras con el aceite de oliva, la sal, pimienta, ajo en polvo y las hierbas o condimentos que prefieras.
Ajuste la temperatura a 190 °C (375 °F) durante 3 a 5 minutos. Coloque las verduras en la canasta en una sola capa (si es mucha cantidad, hágalo en tandas).
Cocine durante 12 a 15 minutos, agitando la canasta o removiendo a mitad del tiempo para que se asen de forma pareja. Cuando estén doradas y ligeramente crujientes, sirve de inmediato. Puede añadir unas gotas de limón o un poco de queso rallado por encima. ¡Buen provecho!
