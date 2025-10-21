¿No tiene idea de qué preparar el fin de semana? Le tenemos la receta correcta para que impresione a toda la familia en casa.
Aprenda cómo preparar un lomo de cerdo jugoso en freidora de aire con esta receta sencilla y deliciosa. Es ideal para almuerzos o cenas porque es súper saludable.
En pocos pasos logrará una carne tierna por dentro y dorada por fuera, sin necesidad de usar mucho aceite. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 600 g de lomo de cerdo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce (paprika)
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Jugo de medio limón o naranja (para marinar)
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, mezcle el aceite de oliva, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón, sal, pimienta, mostaza y jugo de limón.
Unta bien con una brocha todo el lomo con esta mezcla y deja reposar al menos 30 minutos (idealmente 2 horas en la nevera). Encienda la airfryer a 180 °C (356 °F) durante 5 minutos.
Coloque el lomo en la canasta y cocina durante 25 a 30 minutos, dándole la vuelta a la mitad del tiempo. Es importante verificar que el interior esté bien cocido pero jugoso. La temperatura interna ideal es de 70 °C.
Luego deje reposar el lomo unos 5 minutos antes de cortarlo para conservar los jugos. Acompañe su lomo con papas rústicas o vegetales asados en la misma freidora. ¡Buen provecho!
