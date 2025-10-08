Se acerca la noche más terrorífica del año y usted no puede quedarse atrás con la preparación de la comida alusiva a Halloween.

Si usted es amante de esta temática le traemos una receta de miedo para que le prepare a los más pequeños de la casa este próximo 31 de octubre. ¡Manos a la cocina!

Freepik Puede hacer pequeñas momias con salchichas para Halloween

Ingredientes:

4 salchichas

2 pastas para empanadas

1 cucharada de aceite de oliva

Ojitos de mentira

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes corte las tiras de la pasta para empanadas para hacer como las vendas de las momias.

Después a cada salchicha le quita el plástico y empiece a envolver las salchichas con tiras de la pasta para empanadas, barnice con el aceite.

Luego, lleve al air fryer por 10 minutos a 170° hasta que se dore la masa. Para pegar los ojitos échele la salsa y los pega. Listo está listo para asustar ¡Boo!

