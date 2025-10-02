Las lentejas, que son originarias de entre oriente y la región mediterránea, ha sido un alimento que se ha incluido en los platos colombianos desde su llegada a Sudamérica. Se trata del cultivo de legumbres más antiguo conocido por el hombre.

Leer también: Receta para elaborar un refrescante café frío con naranja

La historia señala que se han encontrado restos de lenteja en excavaciones arqueológicas a orillas del río Éufrates desde el año 8000 antes de Cristo. Egipcios, romanos y hebreos comían este alimento.

En Colombia se suele mezclar en algunos platos típicos. Usualmente se come con arroz.

Paso a paso para preparar lentejas con hogao, salchicha, aguacate y queso costeño, según ChatGPT

Ingredientes (4 porciones aprox.)

Para las lentejas:

2 tazas de lentejas secas

5 tazas de agua

1 hoja de laurel (opcional)

1/2 cebolla blanca (entera o picada en trozos grandes)

Sal al gusto

Para el hogao:

1 cebolla larga (o cabezona si prefiere)

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite (vegetal o de oliva)

Acompañamientos:

4 salchichas (pueden ser tipo ranchera, butifarra, o la de su preferencia)

1 aguacate grande (o 2 pequeños)

200 g de queso costeño (en cubos o lonjas)

Arroz blanco (opcional, si desea un acompañante más completo)

Paso a paso

1. Preparar las lentejas

Lave bien las lentejas y escúrralas.

En una olla grande, agregue las lentejas, el agua, la hoja de laurel y la cebolla.

Cocinr a fuego medio-alto hasta que hiervan.

Reduzca el fuego y cocina por unos 30-40 minutos o hasta que estén suaves.

Agregue sal al gusto al final de la cocción (agregarla al principio puede endurecer las lentejas).

Tip: Puede agregar una papa pelada y picada en cubos si quiere dar más cuerpo al plato.

Importante: Aprenda a preparar yuca frita en la freidora de aire: sirva con guacamole y disfrute

2. Hacer el hogao

Pique finamente la cebolla, el tomate y el ajo.

En una sartén, caliente el aceite a fuego medio.

Sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

Agregue el ajo y el tomate. Cocine por unos 10-15 minutos.

Agregue el comino, sal y pimienta al gusto. Mezcle bien hasta que se forme una salsita espesa.

3. Saltear las salchichas

Corte las salchichas en rodajas o déjalas enteras.

En una sartén aparte, saltéele hasta que estén bien doradas.

Puede añadirle directamente a las lentejas o servirlas aparte.

4. Montar el plato

Sirva una porción de lentejas calientes.

Añada una cucharada generosa de hogao encima.

Coloque las salchichas al lado o sobre las lentejas.

Agregue unas tajadas de aguacate.

Añada cubos o lonjas de queso costeño encima o al lado.

Opcional:

Acompañe con arroz blanco o plátano maduro frito.

Si le gusta el picante, puede agregar ají al hogao.