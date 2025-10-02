Las lentejas, que son originarias de entre oriente y la región mediterránea, ha sido un alimento que se ha incluido en los platos colombianos desde su llegada a Sudamérica. Se trata del cultivo de legumbres más antiguo conocido por el hombre.
La historia señala que se han encontrado restos de lenteja en excavaciones arqueológicas a orillas del río Éufrates desde el año 8000 antes de Cristo. Egipcios, romanos y hebreos comían este alimento.
En Colombia se suele mezclar en algunos platos típicos. Usualmente se come con arroz.
Paso a paso para preparar lentejas con hogao, salchicha, aguacate y queso costeño, según ChatGPT
Ingredientes (4 porciones aprox.)
Para las lentejas:
2 tazas de lentejas secas
5 tazas de agua
1 hoja de laurel (opcional)
1/2 cebolla blanca (entera o picada en trozos grandes)
Sal al gusto
Para el hogao:
1 cebolla larga (o cabezona si prefiere)
2 tomates maduros
2 dientes de ajo
1 cucharadita de comino
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de aceite (vegetal o de oliva)
Acompañamientos:
4 salchichas (pueden ser tipo ranchera, butifarra, o la de su preferencia)
1 aguacate grande (o 2 pequeños)
200 g de queso costeño (en cubos o lonjas)
Arroz blanco (opcional, si desea un acompañante más completo)
Paso a paso
1. Preparar las lentejas
Lave bien las lentejas y escúrralas.
En una olla grande, agregue las lentejas, el agua, la hoja de laurel y la cebolla.
Cocinr a fuego medio-alto hasta que hiervan.
Reduzca el fuego y cocina por unos 30-40 minutos o hasta que estén suaves.
Agregue sal al gusto al final de la cocción (agregarla al principio puede endurecer las lentejas).
Tip: Puede agregar una papa pelada y picada en cubos si quiere dar más cuerpo al plato.
2. Hacer el hogao
Pique finamente la cebolla, el tomate y el ajo.
En una sartén, caliente el aceite a fuego medio.
Sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
Agregue el ajo y el tomate. Cocine por unos 10-15 minutos.
Agregue el comino, sal y pimienta al gusto. Mezcle bien hasta que se forme una salsita espesa.
3. Saltear las salchichas
Corte las salchichas en rodajas o déjalas enteras.
En una sartén aparte, saltéele hasta que estén bien doradas.
Puede añadirle directamente a las lentejas o servirlas aparte.
4. Montar el plato
Sirva una porción de lentejas calientes.
Añada una cucharada generosa de hogao encima.
Coloque las salchichas al lado o sobre las lentejas.
Agregue unas tajadas de aguacate.
Añada cubos o lonjas de queso costeño encima o al lado.
Opcional:
Acompañe con arroz blanco o plátano maduro frito.
Si le gusta el picante, puede agregar ají al hogao.