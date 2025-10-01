El café es uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Su sabor y aroma lo hacen ideal para cualquier momento del día y hasta para compartir amigos.
Caliente o frio, el café es parte fundamental de la canasta familiar y no puede faltar en la alimentación diaria de muchas personas. Este producto cuenta con una gran versatilidad, por lo que se puede encontrar en diversas bebidas, postres, salsas, cremas y dulces.
Es por ello, que acá le traemos una receta para preparar una bebida refrescando a base de café y naranja, una mezcla ideal para recargar energía.
Ingredientes
- 30 gramos de café en grano
- 50 mililitros de agua caliente
- 250 mililitros de agua fría
- 1/4 de taza de zumo de naranja
Utensilios sugeridos:
- Molinillo de café
- Prensa francesa, V60, o filtro para hacer café
- Recipiente para mezclar
- Vaso grande
Preparación
Inicialmente debe moler los 30 g de café en grano a un grosor medio-fino (como para V60 o prensa francesa).
Luego coloque el café molido en su método de extracción (como un V60, filtro o prensa francesa).
Agregue 50 ml de agua caliente y deje que el café se extraiga lentamente durante unos 30 a 45 segundos. Esto creará un concentrado de café fuerte.
Si usa prensa francesa, deje infusionar unos 3 a 4 minutos y luego presione el émbolo.
Una vez que tiene el concentrado, agréguele 250 ml de agua fría.
Remueva bien para mezclar.
Seguidamente, añada 1/4 de taza de zumo de naranja natural. Asegúrese de que esté recién exprimido para mejor sabor.
Mezcle bien. Puede ajustar la cantidad de naranja al gusto.
Sirva en un vaso con hielo (opcional).
Puede decorar con una rodaja de naranja en el borde del vaso.