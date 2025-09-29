Si hay un producto que no puede faltar en la gastronomía colombiana es la papa que con infinidad de tipos es ideal para preparar múltiples recetas, todas con un sabor distinto. Una de esas son las canastas de papa y huevo.

Este platillo, 100 % colombiano, es fácil para preparar y es perfecto para un desayuno o brunch. Rinde 6 porciones y la preparación toma solo 30 minutos, con un tiempo de cocción de 30 minutos.

Ingredientes

2 papas medianas ralladas

4 huevos

40 gramos de espinaca lavada y picada

Sal y pimienta al gusto

Un chorrito de aceite o mantequilla para engrasar el molde

Opcional: queso rallado, cebollín o tocineta picada para un extra de sabor

Preparación

Prepare las papas: ralle las dos papas y colóquelas en un colador. Presione firmemente para eliminar el exceso de líquido. Esto es crucial para que las canastas queden crujientes.

Sazone las papas: en un recipiente, mezcle las papas ralladas con sal y pimienta al gusto.

Arme las canastas: precaliente el horno a 180 °C (350 °F). Engrase un molde para muffins de 6 cavidades con aceite o mantequilla. Tome porciones de la papa rallada y presiónelas contra el fondo y los lados de cada cavidad del molde, formando una base en forma de canasta.

Hornee la base de papa: lleve el molde al horno precalentado y hornee las bases de papa durante 15 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes en los bordes.

Prepare el relleno: mientras las bases se hornean, en un tazón, bata los 4 huevos. Agregue la espinaca picada, sal y pimienta. Si desea, puede añadir en este punto el queso rallado, el cebollín o la tocineta.

Rellene y cocine: retire el molde del horno. Con cuidado, vierta la mezcla de huevo y espinaca en cada una de las canastas de papa.

Hornee por segunda vez: regrese el molde al horno y cocine durante 15 minutos más, o hasta que el huevo esté completamente cuajado.

Sirva: deje reposar las canastas por unos minutos antes de desmoldarlas. Sírvalas calientes y disfrute de esta deliciosa y versátil receta colombiana.